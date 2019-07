Oltre che per la sintonia ritrovata con Belen Rodriguez, ultimamente Stefano De Martino fa parlare anche per il modo in cui sta utilizzando i social network. Ieri sera, ad esempio, il napoletano ha deciso di fare una parodia dei video che la maggior parte degli influencer pubblicano su Instagram per promuovere qualche prodotto di bellezza: il risultato è un filmato esilarante che ha fatto sorridere chiunque l'abbia visto.

De Martino 'mattatore' sul web con una parodia degli influencer di oggi

I video che ha pubblicato ieri Stefano De Martino sul suo profilo Instagram, stanno facendo il giro della rete. La scelta del ballerino di imitare quello che fanno tutti gli influencer per promuovere dei prodotti di bellezza sui social network, si è rivelata vincente.

"Ciao a tutti, oggi volevo parlarvi di una cosa che metto sempre prima di uscire e che rende la mia pelle più bella", ha esordito nel dire il marito di Belen Rodriguez.

Dopo essersi messo un po' di dentifricio sulle guance, il napoletano ha aggiunto: "Io lo uso in modo diverso rispetto agli altri e ne traggo dei benefici". Prima di concludere il suo divertente siparietto, il 29enne ha postato una sua foto con una fascia rosa tra i capelli e la simpatica didascalia: "Codice sconto Stefa9".

Il riferimento alle tantissime Stories che i fashion blogger fanno ogni giorno per pubblicizzare qualche crema per la pelle oppure dei prodotti per i capelli, è palese: Stefano ha deciso di prendere in giro bonariamente tutti quei personaggi famosi che usano i social network per sponsorizzare dei brand che danno loro in cambio dei soldi per questa attività.

A far sorridere, però, è anche il fatto che De Martino ha incluso nel "calderone" anche la cognata Cecilia: si sa, infatti, che pure l'argentina da tempo fa da testimonial a bevande dimagranti e cose simili.

Nessun bebè in arrivo in casa De Martino-Rodriguez

Un'altra interessante notizia che è circolata in queste ore su Stefano De Martino, è quella che riguarda la presunta dolce attesa di Belen Rodriguez.

Da circa una settimana, infatti, si vociferava con insistenza che l'argentina aspettasse il suo secondo figlio perché ha saltato la registrazione della prima puntata di Tu si que vales a causa di un malore.

Il numero di "Chi" che è uscito oggi, mercoledì 31 luglio, ha smentito questo Gossip: è vero che la showgirl non ha condotto la serata di debutto del programma di Canale 5, ma non per un malessere dovuto alla gravidanza.

Pare che la 34enne abbia portato un certificato medico per giustificare la sua assenza in studio e che, il giorno dopo, si sia presentata regolarmente sul posto di lavoro smentendo di aspettare un bambino.