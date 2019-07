La modella Stella Manente è tornata a far discutere. In questi giorni, la ragazza si è resa protagonista di alcuni video che hanno letteralmente indignato il web. Nel corso del famoso evento del Gay Pride di Milano, infatti, la modella ha pubblicato delle Instagram Stories nelle quali ha sbottato pesantemente contro tutti gli omosessuali inneggiando anche a Hitler e pronunciando parole davvero molto forti. Tali video hanno, ovviamente, generato l'insurrezione di tutta la community del web.

Pubblicità

Pubblicità

Sta di fatto che, dopo pochissimo tempo, Stella Manente ha rimosso le clip contenenti le accuse omofobe e si è scusata con tutta la comunità di persone omosessuali. Nelle ultime ore, però, Stella è tornata a far parlare di sé a causa di altri video. In tali riprese, la modella ha ringraziato tutti i fan per l'enorme successo ottenuto grazie ai suoi video.

Le scuse di Stella Manente dopo le accuse omofobe

Molto probabilmente, prima dell'esplosione di tutto questo scandalo, erano in pochissimi a conoscere l'identità di Stella Manente.

Pubblicità

La ragazza, infatti, dopo i video in cui ha inveito contro gli omosessuali e tutta la sfilata del Gay Pride ha ottenuto un successo notevole. Per rammentare l'episodio, bisogna ricordare che la ragazza doveva andare ad un importante appuntamento di lavoro a Milano quando, improvvisamente, si è imbattuta nella folla di persone che erano scese in città per festeggiare il Gay-Pride.

Nei vari video-messaggi di scuse, Stella Manente si è difesa e scusata per le accuse omofobe dicendo di non sapere assolutamente cosa fosse quella manifestazione e asserendo di sentirsi davvero costernata per quanto accaduto. A causa di tutto questo polverone, infatti, non ci avrebbe dormito la notte.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

I fan aumentano e Stella ringrazia tutti su Instagram

Ad ogni modo, a surriscaldare ancor di più gli animi sul web, sono stati altri post, nei quali la modella ha voluto ringraziare i fan per l'enorme successo ottenuto grazie ai suoi video. A quanto pare, infatti, subito dopo l'esplosione della 'bomba' a causa delle accuse omofobe, il profilo Instagram di Stella Manente è stato invaso da like, follower e commenti, ma non è tutto. La ragazza, infatti, ha anche pubblicato il contenuto di alcuni messaggi dei fan.

In tali foto, appaiono parole di conforto e vicinanza nei confronti della giovane modella. A quanto pare, sono davvero in tanti ad aver compreso l'errore di Stella e a mostrarsi vicini a lei in questo momento così difficile. Il fatto che, dopo tutte le accuse omofobe, Stella Manente sia riuscita ad aumentare in modo esponenziale il numero di follower e fan sta lasciando ovviamente spiazzati gli utenti del web. Si attendono ulteriori aggiornamenti in merito.