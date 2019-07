Ieri Stella Manente, modella, attrice ed influencer, è finita nell'occhio del ciclone per delle uscite infelici contro i partecipanti al Gay Pride di Milano, verso i quali ha pronunciato parole choc: "Sto perdendo il treno in mezzo a questa massa d'ignoranti, dovete andare tutti a morire. Perché non esiste più Hitler?" ha dichiarato la modella nelle sue Instagram Stories, successivamente rimosse dopo il clamore che hanno provocato. Questo però non è bastato e diversi follower e personaggi famosi, tra cui Cristiano Malgioglio, hanno puntato il dito contro l'influencer.

Quest'ultima si è scusata, dicendo che non aveva assolutamente intenzione di offendere nessuno, e che vorrebbe prendere provvedimenti legali contro chi la sta insultando gravemente.

Manente: 'Mi tutelerò nelle sedi opportune contro chi mi diffama'

Non è finita la polemica contro Stella Manente. Infatti, quest'ultima si è dichiarata molto affranta dopo aver ricevuto gli insulti dopo il grosso errore che ha commesso al Gay Pride di Milano. "Sono afflitta per l'intepretazione strumentale che è stata una mia uscita fatta in un momento di panico e stress.

Pur riconfermando le scuse a chinque si sia sentito (giustamente o ingiustamente) accusato o offeso dalle mie dichiarazioni, devo puntualizzare che mi tutelerò nelle sedi opportune nei confronti di chi mi diffama, mi ingiuria o mi minaccia, come sta succedendo ormai da ieri" ha scritto la modella in una sua Instagram Stories. Inoltre, la Manente ha reso pubblico un messaggio di un suo fan che le consiglia di rivolgersi ad un avvocato nelle sedi compententi.

Cristiano Malgioglio contro Stella Manente: 'Fascista'

Dopo l'uscita piuttosto infelice di Stella Manente al Gay Pride di Milano, Cristiano Malgioglio è intervenuto per dire la sua e si è scagliato duramente contro la ragazza. "Questa signorina di nome Stella Manente e devo ammettere che è molto bella. Lei si è scontrata conto il Gay Pride e contro i noi gay, dandoci degli ignoranti ed elogiando Hitler. Milioni di persone di tutto il mondo stavano celebrando i 50 anni del movimento LGBT.

La signorina in questione dovrebbe soltanto vergognarsi. E' terribile quello che ha detto. Fortunatamente non ci rappresenta. Possiamo fare anche a meno di una fascista come lei" ha scritto il paroliere. Poi, Malgioglio ha aggiunto, rispondendo agli utenti che gli hanno chiesto di eliminare la foto della Manente per non darle ulteriore popolarità: "Volete che elimini il suo scatto perché le faccio solo pubblicità? No miei cari amici. Così conosciamo il volto di una sconosciuta.

Mi dicono che sia una fotomodella. Fortunatamente molti stilisti famosi sono omosessuali. Attenzione l'omofobia è pericolosa. Ma poi la faranno lavorare? Che chiedesse almeno scusa e che desse la colpa al caldo".