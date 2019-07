Stranger Things 3 debutterà in streaming su Netflix il 4 luglio ma la stampa americana ha visto i nuovi episodi e il giudizio più che positivo accresce l'hype del pubblico. L'attesa è altissima e già dal trailer si era capito cosa aspettarsi: la minaccia del Sottosopra, che si pensava ormai svanita, è pronta a ritornare ancora più terrificante. La stagione è ambientata nel 1985, un anno dopo gli avvenimenti della precedente, e i protagonisti sono visibilmente cresciuti.

Pubblicità

Pubblicità

Mentre Hawkins è immersa in una torrida estate e i cittadini si preparano a festeggiare il 4 luglio, il male torna a colpire e lo fa, stavolta, a dimensioni stratosferiche. Ciò si percepisce dal trailer finale e dall'ultimo video diffuso da Netflix ma è soprattutto dalle reazioni entusiastiche dei giornalisti che il pubblico può aspettarsi qualcosa di straordinario. La stampa ha definito il nuovo corso della storia 'davvero riuscito' e la terza stagione, secondo alcuni, è la migliore della serie.

Pubblicità

Le reazioni della stampa: Stranger Things 3 è 'una perfetta fuga estiva americana'

Gli otto nuovi episodi di Stranger Things sono pronti per essere pubblicati il 4 luglio. Nel frattempo sono già stati proiettati in anteprima per la stampa durante la presentazione della serie. I giornalisti americani hanno elogiato la serie dei fratelli Duffer approvando le scelte narrative degli autori e il modo in cui lo show riesce ad intrattenere il pubblico.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Per TV Guide la terza stagione di Stranger Things è apprezzabile per il fatto che non cerca di premere pesantemente su alcuni temi. Se tratta argomenti ancora attuali, comunque, non mette in secondo piano l'intrattenimento che resta l'obiettivo dello show. Con Stranger Things 3 lo spettatore fugge dalla realtà perché la serie è una "perfetta fuga estiva americana". Indiewire trova i nuovi episodi divertenti e a tratti brillanti. Per Variety la serie ha ancora molto da raccontare, mentre Comicbook definisce la terza stagione "la migliore della serie".

Infine, TV Line parla di un finale talmente epico da far desiderare subito una quarta stagione, ma solo dopo aver superato la commozione e aver ripreso fiato.

Il nuovo promo di Stranger Things 3 rilasciato da Netflix mostra il nuovo sindaco di Hawkins

Netflix ha rilasciato un nuovo video promozionale della terza stagione di Stranger Things che mostra al pubblico il personaggio di Erica, la sorella di Lucas, in un divertente scambio di battute con Dustin, il sindaco di Hawkins alla fiera della città che festeggia il 4 luglio, alcuni frammenti di scene adrenaliniche e una mostruosa creatura del Sottosopra che i protagonisti cercheranno di combattere.