Arriva finalmente sulla Rai il nuovo attesissimo remake della Serie TV statunitense "Streghe", interpretato da Melonie Diaz (Me), Madeleine Matock (Macy) e Sarah Geffery (Maggie). Domenica 8 luglio, infatti, sono stati trasmessi in prime time su Rai 2 i primi 3 episodi della prima stagione, rispettivamente intitolati "Il potere del trio", "Il prisma delle anime" e "Prendere per la gola". Per tutti coloro che non hanno potuto seguire i primi tre episodi in chiaro su Rai 2, sappiate che avrete sempre la possibilità di rivederli in replica sui canali ufficiali Rai.

Pubblicità

Pubblicità

Dove vedere la replica della prima puntata di 'Streghe'

Nel dettaglio, si segnala che la replica della prima puntata della prima stagione di "Streghe" sarà disponibile soltanto online al sito on demand Rai Play. In tale sito, infatti, è stata aggiunta un'intera sezione in cui i fan della serie potranno trovare tutti i video degli episodi già andati in onda più alcuni contenuti extra dedicati alle giovanissime protagoniste dello show e alle loro avventure.

Pubblicità

Da ricordare che, per guardare qualsiasi replica su Rai Play è necessario registrarsi precedentemente al sito in maniera del tutto gratuita. Dopo averlo fatto potrete anche scaricare un'applicazione con cui guardare tutti gli show e le serie Rai anche sui tablet e gli smartphone di ultima generazione.

La trama degli episodi 1, 2 e 3

La trama degli episodi 1, 2 e 3 ci segnala che Mel e Maggie sono costrette ad affrontare un periodo molto difficile a causa della misteriosa morte della loro madre.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Gossip

A questo dolore, si aggiunge anche la sorpresa per aver scoperto di avere una sorella maggiore, Macy, di cui loro non conoscevano neanche l'esistenza. Nonostante lo stupore iniziale però, Mel e Maggie decidono di invitare Macy a vivere insieme a loro e la ragazza accetta. Inizia così una convivenza complicata che porta le tre sorelle a conoscersi di più e a scoprire di possedere dei poteri magici ereditati dalla loro madre.

Macy scopre di avere il potere della telecinesi, Mel di poter fermare il tempo e Maggie si rende conto di riuscire a leggere la mente delle persone.

Dopo aver fatto queste strabilianti scoperte, le tre giovani fanno la conoscenza del professor Harry Greenwood. Quest'ultimo gli spiega che loro tre sono delle streghe come la loro madre e che insieme formano il potere del trio. Nel secondo episodio poi, Harry aiuta Mel, Maggie e Macy a liberarsi da una forza demoniaca che vuole controllare i loro poteri. Nel terzo episodio le tre streghe si rendono conto che nel laboratorio di Galvin è morta una persona a causa di alcuni demoni e decidono di intervenire per impedire che quest'ultimi possano fare del male ad altri innocenti.