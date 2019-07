L'ultima edizione del Grande Fratello ha permesso alla bellissima Taylor Mega di conoscere Erica Piamonte, la ragazza dichiaratamente bisesessuale, con la quale ha stretto un rapporto di amicizia che prosegue anche adesso che ormai si sono spenti i riflettori del reality show condotto da Barbara D'Urso. Sono state diverse le occasioni in cui le due ragazze sono state beccate insieme e proprio in queste ore la bella Taylor ha risposto anche a delle domande da parte dei fan che le chiedevano delucidazioni sul suo orientamento sessuale.

Dopo il Grande Fratello 16, Taylor Mega sempre più vicina ad Erica

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che tra Taylor ed Erica si sia creato un bel rapporto di amicizia, testimoniato anche dalle didascalie che la Mega ha dedicato in queste ore alla ragazza.

Per esempio abbiamo visto che Taylor ha pubblicato uno scatto tratto dall'esperienza che entrambe hanno vissuto all'interno della casa del Grande Fratello 16, postando come script la frase 'Me and my princess'.

Ovviamente il particolare non è passato inosservato e in molti si sono subito chiesti se tra le due ex protagoniste del reality show possa esserci del tenero. Qualcuno ha così provato a chiedere a Taylor degli indizi riguardanti il suo orientamento sessuale e la reazione della modella non si è fatta attendere.

'Non ho mai detto di essere etero', la confessione di Taylor sui social

Senza troppi giri di parole, infatti, Taylor ha ammesso di non aver mai detto di essere eterosessuale e quindi con questa risposta ha lasciato intendere che potrebbe essere anche bisessuale. Certo, va detto che nel corso di questi anni la Mega è sempre stata paparazzata in compagnia di uomini. Tra le sue storie d'amore maggiormente noti ricordiamo quella con Tony Effe della Dark Polo Gang ma anche il flirt con Flavio Briatore, che tuttavia non è durato tantissimo.

Insomma a questo punto vedremo come si evolverà questo rapporto di amicizia nel corso delle prossime calde settimane estiva e soprattutto se tra le due potrebbe esserci un flirt, complici anche le ultime dichiarazioni di Taylor sul fatto di non aver mai detto di essere etero.

Intanto, però, nelle scorse settimane la bella Taylor è stata paparazzata in compagnia di colui che potrebbe essere la sua nuova fiamma. Trattasi di un imprenditore iraniano di 30 anni più grande di lei, Hormoz Vasfi.

La Mega ha ammesso di essersi fidanzata con lui non per i 'soldi', così come qualcuno ha ipotizzato e scritto sui giornali ma perché Hormoz è una persona semplice e con dei valori. 'E' sempre stato presente e mi ha fatto capire che ci tiene per davvero a me', ha dichiarato la Mega in un'intervista.