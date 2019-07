Gli spoiler svelano che nelle prossime puntate italiane della soap opera tedesca Tempesta d'amore, in onda nel mese di agosto, ci saranno dei risvolti importanti intorno alle vite di Denise Saalfeld (Helen Barke) e del suo innamorato Joshua (Julian Schneider). Xenia si renderà conto della complicità tra i due innamorati e non sarà in grado di controllare la rabbia dimostrando di aver perso il controllo della situazione.

La donna s’impegnerà per rendere impossibile la vita di Christoph (Dieter Bach). I piani nei confronti dell'albergatore, però, finiranno per avere delle ripercussioni su di lei.

Denise e Annabelle smascherano Xenia

Ci saranno nuovi problemi per Xenia, che dovrà fare i conti con una scoperta legata al passato, in quanto la dark lady verrà a conoscenza del ritrovamento dei resti di Henning Winter. La perfida donna si troverà alle prese con evidenti insicurezze e la Saalfeld compirà una mossa sbagliata capace di metterla nei guai.

Denise e Annabelle coglieranno l'occasione per smascherare Xenia, che finirà per rimanere vittima dell'inganno ordito dalle due donne. In questa vicenda si è rivelata fondamentale la presenza di Joshua, che ha dato un contributo per incastrare la Saalfeld. Joshua sarà determinato ad andare fino in fondo alla questione, per scoprire la verità sulla morte del padre adottivo e deciderà di parlare della situazione con una persona vicina a Henning.

L'intento del Winter sarà di riavvicinare questa persona misteriosa a Xenia per chiedere delle informazioni sull'acquisto di gioielli e la donna cadrà nella trappola.

La sorella di Annabelle costretta a lottare tra la vita e la morte

La sorella di Denise si presenterà al luogo d'incontro con il cliente, ma sarà sorpresa dalla presenza di Joshua. Il Winter è perfettamente ignaro che Xenia sia in possesso di un'arma per fargli del male, ma Denise arriverà in tempo per salvare la vita del fidanzato.

La ragazza proverà a salvare il Winter, ma rischierà di essere vittima della pazzia della madre. Xenia rinchiuderà le due persone in un posto vicino a un bosco abbandonato. Ci sarà uno scontro tra Xenia e Joshua, nel corso del quale Denise rischierà di perdere la vita dopo aver ricevuto un colpo d'arma da fuoco. Il giovane Winter riuscirà a incontrare Alfons che chiamerà un'ambulanza per salvare Denise, ma Joshua non saprà come comportarsi con la ragazza.

Il Winter saprà dei sentimenti provati dalla sorella di Annabelle verso di lui, ma si creerà un intreccio amoroso. Infine Annabelle comprenderà di provare dei sentimenti nei confronti di Joshua, nel momento in cui l'uomo è scomparso insieme con Denise.