Le anticipazioni della nota soap opera tedesca Tempesta d'amore riguardano entusiasmanti novità che interessano i telespettatori affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da domenica 14 a sabato 20 luglio, Joshua, Denise e Annabelle cercheranno di scoprire tutta la verità sulla morte di Henning. Poi il figlio di Robert troverà un messaggio in segreteria ricevuto da Henning. Nel frattempo Valentina sarà notevolmente turbata dalla complicata situazione dei suoi genitori. In seguito Eva sarà convinta che la sua famiglia sia oramai distrutta. Frattanto Robert sarà notevolmente preoccupato e andrà a confidarsi con Tina.

Pubblicità

Pubblicità

Joshua distrutto per il lutto

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, come detto che verranno trasmesse dal 14 al 20 luglio, Tobias vorrà andare avanti con la sua vita e cercherà un nuovo lavoro. Nel frattempo la visita che deve eseguire Valentina verrà spostata, la ragazza prenderà la faccenda come un 'brutto auspicio'. In seguito Robert e Tina si riavvicineranno, poiché saranno entrambi parecchio preoccupati per Valentina.

Pubblicità

Poi Robert si renderà conto che vorrà combattere per recuperare la sua famiglia. Successivamente Fabien verificherà se il messaggio in segreteria di Henning è realmente autentico. Frattanto Joshua sarà distrutto per il lutto e verrà consolato da Denise.

Natascha perde Felicitas

Natascha sarà convinta da Michael a prendersi cura di Felicitas. All'inizio andrà tutto bene con la bambina, più tardi Natascha si distrarrà e Felicitas scomparirà improvvisamente.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Intanto Boris e Robert faranno molte domande a Xenia e la metteranno sotto pressione. Poi quest'ultima farà una brutta scoperta. In seguito Denise farà delle ricerche e scoprirà chi è lo sconosciuto sul dipinto. Nel frattempo Natascha si renderà conto di essersi affezionata a Felicitas. Poi alla donna e a Michael arriverà una notizia che cambierà la situazione. Successivamente Xenia si procurerà una pistola da Dimitri.

Frattanto Denise rimarrà estasiata dalla particolare storia dell'ufficiale George e del suo grande amore per Dora. Più tardi Michael e Natascha prenderanno un'importante decisione per la serenità di Felicitas. Per tale ragione André dovrà cambiare casa. Frattanto Paul sarà molto preoccupato per il suo futuro e deciderà di cercare un lavoro. In seguito al Fürstenhof arriverà Marco Krum, un'assistente sociale che dovrà verificare se Natascha e Michael siano dei genitori idonei per Felicitas.

Pubblicità

Infine Joshua scoprirà che è stato ritrovato il corpo di Henning e sarà notevolmente turbato e angosciato. Poi l'uomo non si fiderà molto della polizia e deciderà di indagare personalmente.

Michael e Natascha non ottengono l'affidamento

Denise scoprirà i dettagli della storia d'amore tra Dora e George. Intanto Werner vorrà acquisire le azioni di Xenia, ma la donna vorrà subito il denaro. Nel frattempo André sarà notevolmente adirato per essere stato cacciato di casa da Natascha e Michael.

Pubblicità

In seguito l'assistente sociale Marco Krum non riterrà Michael e Natascha idonei come genitori affidatari di Felicitas. Per tale ragione Michael sarà parecchio angosciato e cercherà di trovare un modo per far cambiare idea a Krum. Più tardi Joshua cercherà di far incolpare Xenia per l'omicidio di Henning, ma la donna avrà un piano. In seguito Denise verrà sequestrata insieme a Joshua dalla madre. Successivamente Michael e Natascha saranno pronti a dire addio alla piccola Felicitas, ma Fabien si immischierà nella situazione e la capovolgerà positivamente. Frattanto Annabelle si renderà conto di provare dei sentimenti romantici per Joshua, ma poi scoprirà che il ragazzo è improvvisamente scomparso insieme a Denise. Annabelle non sospetterà che i due ragazzi in realtà siano stati rapiti da Xenia. Infine Paul scoprirà che la sua domanda per il corso di formazione in fisioterapia è stata confermata. Per tale ragione vorrà fare pratica e farà un massaggio ai piedi a Romy. Inaspettatamente il contatto tra i due avrà conseguenze insolite.