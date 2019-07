Continuano gli appuntamenti in compagnia della soap opera 'Tempesta d'amore'. Le anticipazioni tedesche rivelano che, nelle prossime settimane, Christoph rimarrà vittima di un incidente che avrà delle ripercussioni sulla sua esistenza. Annabelle, dal canto suo avrà intenzione di uccidere Denise e la donna comincerà ad assumere un atteggiamento prepotente dopo la morte di Xenia (Elke Winkens). Mancheranno ancora puntate in Italia per assistere a questa dipartita che porterà a un'evoluzione negativa della Sullivan (Jenny Loffler).

La ragazza si trasformerà in una persona pronta a qualsiasi sacrificio pur di ottenere il suo scopo e finirà per assumere i tratti adatti a una dark lady. La bionda dimostrerà di essere pronta per commettere un omicidio pur di sbarazzarsi di persone che possono dare dei fastidi alla figlia di Christoph (Dieter Bach).

L'intenzione della figlia di Christoph decisa a uccidere la sorella

Annabelle non riuscirà a contenere la gelosia verso Denise e metterà in atto un piano per vendicarsi nei confronti della sorella.

Divorata dalla gelosia nei confronti di Denise, da sempre la prediletta di Christoph, Annabelle è arrivata a ordire un perfido piano per distruggere il rapporto tra il padre e la sorella: falsificare un test del DNA per far credere che quest’ultima non sia figlia biologica dell’albergatore. In realtà, invece, è proprio la Sullivan ad essere il frutto di una scappatella di Xena. In realtà, però, il suo piano non sortirà gli effetti sperati e, dopo essere stata licenziata anche a causa del voto favorevole di Denise e aver scoperto che Joshua (Julian Schneider) è innamorato di quest’ultima, Annabelle deciderà di uccidere la sorella.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Il piano per ingannare Denise

La figlia di Christoph finge di essere affetta da cecità dopo essersi resa protagonista di uno scontro pesante con la Saalfeld, ma Joshua sarà in grado di smascherare la donna davanti alle altre persone. Annabelle non si arrenderà e proverà a uccidere in un secondo tentativo Denise attraverso una sostanza velenosa che verrà messa nel bicchiere della sorella. Nel corso della festa, i bicchieri verranno scambiati e la figlia di Christoph non capirà a quale persona sia andata la sostanza.

Annabelle, dopo una serie di valutazioni, comprenderà chi abbia bevuto quel bicchiere e proverà a salvare la vita della vittima. Infine Christoph si renderà conto della malafede di Annabelle e la caccerà dalla sua abitazione.