Continuano a tenere incollati al piccolo schermo i milioni di spettatori le vicende dei protagonisti della soap opera tedesca, intitolata "Tempesta d'amore" e capace di coinvolgere un pubblico eterogeneo. Le anticipazioni delle puntate che partono da lunedì 14 per arrivare fino a sabato 20 luglio spiegano che ci saranno dei colpi di scena. Annabelle, Denise e Joshua decideranno di unire le forze per venire a conoscenza della verità riguardo alla morte di Henning il quale, prima di morire, ha mandato un messaggio in segreteria al figlio di Robert.

Pubblicità

Pubblicità

Le paure di Valentina

Un altro capitolo riguarda il personaggio di Eva che si troverà alle prese con un momento complicato nella sua vita. La giovane donna dovrà fare i conti con la reazione di Valentina e penserà che la sua famiglia non possa avere un futuro. Robert si troverà in preda al panico riguardo alla situazione ma potrà godere della consolazione ricevuta da Tina che sarà intenzionata a dare il giusto supporto all'uomo. Tobias, dopo un periodo di sconforto, crederà che sia giunto il momento per ripartire e si metterà alla ricerca di un nuovo impiego per avere un obiettivo.

Pubblicità

Valentina verrà informata che la visita di controllo ha subito uno spostamento e comincerà a mostrare delle paure ritenendo che si tratti di un segnale negativo.

Natascha in preda al panico dopo la scomparsa della bambina

Ci sarà un riavvicinamento nel rapporto tra Eva e Robert che saranno uniti dalla comune preoccupazione per la figlia. Tale situazione farà capire all'uomo quanto sia importante combattere per gli ideali della famiglia. Fabien sarà chiamato a capacitarsi della reale identità del messaggio presente nella segreteria telefonica lasciato da Henning.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Joshua affronterà un momento difficile nella sua esistenza e potrà godere della vicinanza di Denis che lo aiuterà ad affrontare il lutto. Natascha verrà convinta da Michael a prendersi cura di Felicitas e la situazione andrà per il verso giusto. La donna, però, perderà il controllo della bambina che scomparirà nel nulla facendo perdere le sue tracce e questo retroscena farà cadere nel panico Natascha.

Un quadro affascinante

Robert e Boris saranno pronti per porre delle domande a Xenia con l'intento di mettere sotto pressione la donna che si troverà alle prese con una scoperta inaspettata.

Denis, dopo aver effettuato delle ricerche precise in merito al quadro, verrà a sapere della tragica storia d'amore che coinvolge le persone ritratte nel dipinto. Xenia chiederà aiuto al proprio complice Dimitri per procurargli un'arma capace di mettere in atto un piano. Denise sarà affascinata dalla relazione tra l'ufficiale George e la giovane Dora. Infine Paul sarà felice che è stata accettata la possibilità per fare un corso di formazione di fisioterapia.