Dopo le prime due puntate di Temptation Island 2019, cominciano a delinearsi le dinamiche delle varie coppie di fidanzati che hanno accettato di mettere alla prova la forza del loro amore nel reality condotto da Filippo Bisciglia. A catturare l’attenzione dei telespettatori in particolare, ci ha pensato la ‘fotonica’ Katia Fanelli, l’esuberante fidanzata di Vittorio Collina, la quale, sin dalle prime battute, non ha perso occasione per lasciarsi andare con commenti e atteggiamenti sopra le righe nei confronti del single Giovanni.

Nel corso della prossima puntata, sarà invece il fidanzato Vittorio a lanciare una provocazione a Katia, arrivando a scambiarsi quello che sembra un bacio con una delle single del villaggio, causando la reazione furiosa della Fanelli, pronta a 'scatenare l'inferno' all'interno del resort sardo.

Spoiler 3^ puntata: Vittorio avrebbe baciato una single, Katia furibonda

Molti i colpi di scena che stanno appassionando i fan del reality prodotto da Maria De Filippi che, nelle prime due puntate, ha ottenuto ottimi risultati in termini di ascolti, battendo la concorrenza delle altre reti e aggiudicandosi la leadership del lunedì sera.

Ad appassionare i telespettatori le vicende della coppie in gioco, in particolare quella formata dalla vulcanica Katia e dal più mite Vittorio. La bionda ‘fotonica’ non ha perso occasione per mettersi in mostra sin dalla prime puntate, durante le quali si è avvicinata molto al single Giovanni, non risparmiando battute piccanti e atteggiamenti provocatori. I numerosi filmati mostrati al fidanzato Vittorio hanno di conseguenza scatenato la reazione del giovane il quale, secondo gli spoiler sulla terza puntata, deciderà di avvicinarsi a una delle single del villaggio, arrivando quasi a baciarla. Il tutto come mostrato da alcune brevi clip pubblicate dal sito ‘Witty tv’ e che fanno presagire aria di crisi nella coppia Katia-Vittorio.

Andrea chiederà un nuovo falò a Jessica

La reazione della Fanelli, come si può intuire dalle clip di anticipazione, non tarderà ad arrivare. La giovane si dirà pronta a ‘scatenare l’inferno’ e solo con la messa in onda della terza puntata di lunedì 8 luglio sapremo se anche per questa coppia sia già l’ora di un falò di confronto. Sicuramente i telespettatori di Temptation Island assisteranno ad un ulteriore incontro tra Nunzia e Arcangelo dopo l’addio della settimana scorsa, mentre potrebbe essere arrivata l’ora anche per Jessica e Andrea della resa dei conti.

Dopo aver visto la fidanzata entrare nella casetta dei single per incontrare Alessandro, Andrea sarà più che mai deciso a richiedere un falò di confronto immediato. Sarà un addio per la coppia? Per scoprire tutte le novità riguardanti Katia e Vittorio e tutti gli altri protagonisti di questa settima edizione, non resta che attendere la messa in onda della terza puntata di Temptation Island, lunedì 8 luglio a partire dalle 21,20 su Canale 5.