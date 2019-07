Nella terza puntata di Temptation Island andata in onda ieri 8 luglio in prima serata su Canale 5, i telespettatori hanno assistito al secondo falò di confronto tra Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco, richiesto proprio dalla ragazza, dopo aver avuto un ripensamento durante la scorsa settimana e decisa a riconquistare il giovane napoletano. Le cose però non sono andate come sperava, dato che Arcangelo le ha rifilato un clamoroso due di picche, deciso più che mai a continuare la sua vita senza di lei.

A nulla sono valse le suppliche della ex fidanzata e che hanno attirato anche le critiche di molti utenti della rete, che si sono riversati sui social commentando aspramente l'atteggiamento della ragazza.

Il popolo del web contro Nunzia dopo l'addio di Arcangelo: 'Sei uno zerbino'

A qualche giorno dall'addio al primo falò di confronto, Nunzia sperava di riuscire ancora a recuperare il rapporto con Arcangelo e, per tale motivo, ha richiesto un secondo incontro con l'ex fidanzato.

Nulla di fatto però per la giovane napoletana, dato che Arcangelo, come visto nella puntata di ieri, ha deciso di prendersi i suoi spazi chiudendo definitivamente una storia che durava da ben tredici anni. Nunzia ci ha provato sino alla fine e, nel tentativo di ricucire il loro rapporto, è arrivata persino a supplicare Arcangelo, scatenando di contro la reazione del pubblico del web, il quale sui social ha duramente contestato l'atteggiamento della ragazza: 'sei uno zerbino' hanno scritto in molti, criticando sopratutto il fatto che, pur di non mollarlo, si è aggrappata a lui sino alla fine.

Due di picche di Arcangelo a Nunzia nella terza puntata di Temptation Island, lei lo implora

Addio definitivo per la coppia formata da Nunzia e Arcangelo, almeno così sembra, dopo la messa in onda della terza puntata del reality delle tentazioni. Stando alle indiscrezioni, sembra che i due, dopo la fine delle registrazioni, non siano ancora tornati attivi sui social e dunque non si è a conoscenza di cosa sia successo tra loro una volta tornati alla vita reale.

Dalle poche informazioni, si è venuti a sapere che i due hanno fatto ritorno nel loro paese in provincia di Napoli, ma lo hanno fatto da separati. Quanto andato in onda nella puntata di ieri 8 luglio, non solo ha attirato le critiche dei social su Nunzia, ma ha fatto passare Arcangelo dalla parte della ragione, dopo anni passati ad uscire di nascosto con gli amici, come da sua stessa ammissione, e dove non ha trattato Nunzia come invece meritava.

Non resta ora che tenere d'occhio i rispettivi profili social dei due protagonisti, per capire cosa sia successo realmente tra Nunzia e Arcangelo dopo la fine delle registrazioni di Temptation Island.