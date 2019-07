Ilaria Teolis e Massimo Colantoni si sono lasciati. I due giovani romani dopo il falò di confronto, non sono riusciti a risolvere i loro problemi.

Durante la sesta puntata di Temptation Island, dove le coppie si raccontano un mese dopo, Ilaria e Massimo si sono presentati da soli. In particolare il giovane romano che ha conquistato tutti per la sua genuinità, ha svelato dei dettagli importanti sull’addio con la sua compagna.

Colantoni nel parlare con Filippo Bisciglia ha dichiarato che i genitori della Teolis, sarebbero contrari ad un eventuale ritorno di fiamma con la figlia. Massimo poi ha proseguito: “Il ritorno a casa è stato traumatico. Sentivo che senza Ilaria mi mancava qualcosa di fondamentale”. Il romano infine, si è detto ancora innamorato della sua ormai ex fidanzata. Al tempo stesso però ha ammesso di aver visto molto più serena la Teolis.

Dunque anche se a fatica, vuole rispettare la scelta della giovane.

Il percorso di Massimo all’interno del villaggio è stato compromesso fin dall’inizio, a causa dei suoi atteggiamenti. In un primo momento Massimo ha legato con la single Federica. In un secondo momento si è avvicinato in modo molto pericoloso ad Elena. Proprio con quest’ultima il giovane nel corso del week end finale, sarebbe entrato in intimità e confidenza oltre i limiti di una semplice amicizia o conoscenza.

La replica di Ilaria: ‘Non voglio più Massimo accanto a me’

Ilaria Teolis un mese dopo l’ultimo falò a Temptation Island ha confermato quindi la sua decisione. La romana nella puntata di ieri, è apparsa molto più serena rispetto all’ultima volta. La giovane ha riferito di aver visto Massimo una vota terminato il programma, ma di non volerlo più al suo fianco. A quanto pare la Teolis ha colto al volo il messaggio di Filippo Bisciglia, ha iniziato ad amare sé stessa.

Prima di concludere il suo intervento, Ilaria ha precisato che il pensiero dei suoi genitori non influirà nella sue decisioni. Infine, l’ex fidanzata di Massimo ha ammesso di essere stata troppo brusca durante il falò di confronto: “Gli ho puntato troppo il dito contro, dovevo ascoltarlo un po’ di più visto che abbiamo sbagliato entrambe”.

Il messaggio inaspettato a Javier ed Elena

Ilaria e Massimo all’interno del villaggio hanno stretto un feeling particolare con i single Javier ed Elena.

Nel corso del loro intervento, sia la Teolis che il Colantoni hanno speso delle importanti parole nei confronti dei loro tentatori. Massimo ha raccontato di aver provato delle importanti emozioni al fianco di Elena. Ilaria invece, ha rivelato di aver cercato Javier una volta finito il programma ma di non averlo più visto.