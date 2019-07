Temptation Island, il seguito reality show in onda su Canale 5 ogni lunedì sera, è arrivato questa settimana alla sua seconda puntata, dopo il rinvio dell'inizio dello show inizialmente previsto il 17 giugno.

Nella prima puntata abbiamo conosciuto i tentatori e le tentatrici e le sei coppie partecipanti: Nunzia e Arcagelo, Andrea e Jessica, Nicola e Sabrina, Massimo e Ilaria, Vittorio e Katia e Cristina e David. Solamente questi ultimi erano già conosciuti al grande pubblico per aver partecipato al Trono Over.

Ci eravamo lasciati la scorsa puntata con un'anticipazione: la richiesta del falò da parte di Nunzia, molto delusa e arrabbiata con il compagno Arcangelo per il suo comportamento.

Nunzia e Arcangelo

La seconda puntata di Temptation Island inizia con la convocazione della fidanzata Nunzia nel Pinnettu, dove le vengono mostrati dei video del compagno che ammette di non essersi mai sentito pronto a fidanzarsi e che, nel momento in cui ha tentato di lasciare la ragazza, lei "si è attaccata addosso come una cozza".

Queste parole provocano una dura reazione in Nunzia, ma la situazione viene ulteriormente peggiorata da un secondo video dove Arcangelo, convinto dopo un problema al microfono di non essere ripreso dalle telecamere, bacia la tentatrice Sonia, che successivamente lo rifiuta e rivela che il ragazzo durante i tredici anni di fidanzamento con Nunzia l'ha più volte tradita. Nunzia non ha più dubbi: chiede il falò di confronto.

Durante il falò Arcangelo, ancora convinto di non essere stato ripreso mentre tenta di baciare Sonia, nega le accuse rivoltegli dalla fidanzata, la quale, per fermare ulteriori menzogne, chiede al conduttore Bisciglia di mostrargli il video incriminato.

Dopo la visione del filmato, il fidanzato è ormai alle strette e Nunzia decide definitivamente di lasciarlo e di andare via senza neanche un saluto.

Andrea e Jessica

Nella scorsa puntata di Temptation Island, Andrea aveva chiesto a Jessica il falò di confronto anticipato, ma la ragazza si era rifiutata di prendervi parte. La regia, questa volta, decide di mostrare al fidanzato un video nel Pinnettu che non gli era stato mostrato in precedenza perché già troppo scosso. In questo nuovo video, Andrea vede la ragazza mentre si lascia andare a carezze e baci con il single Alessandro e, successivamente, la vede metterlo a confronto con altri single della casa.

Dopo questi video, si passa direttamente al falò dei fidanzati, dove troviamo proprio Andrea insieme a Vittorio. Quest'ultimo guarda dei filmati in cui Katia ammette di provare grande attrazione per il tentatore Giovanni e di essere prossima a cedere alle sue avance. Intanto, Andrea rivela di essere ancora a Temptation Island solo perché spera in una svolta positiva nel comportamento di Jessica.

In seguito arrivano al falò le rispettive compagne dei due concorrenti: Jessica e Katia.

Mentre Katia ammette di essere stata lei a convincere Vittorio a partecipare al programma e non viceversa, come raccontato da lui. La compagna di Andrea vede un filmato in cui il ragazzo si lascia andare con la single Sabina, ma sembra non essere troppo arrabbiata e nel momento in cui torna nel villaggio delle fidanzate cerca subito conforto nel tentatore Alessandro.

Nicola e Sabrina & Massimo e Ilaria

La trasmissione prosegue con il falò dei fidanzati e delle fidanzate e con il focus sulle coppie costituite da Massimo e Ilaria e Nicola e Sabrina.

Massimo sembra avere un'intesa particolare con Federica, ma Ilaria, convocata dalla regia nel Pinnettu, visiona un filmato in cui il fidanzato decide di spostare la sua attenzione verso un'altra tentatrice, Elena. Mentre Massimo sembra essere indeciso, Ilaria sta stringendo un rapporto molto forte con il single Javier.

Nella seconda coppia a essere chiamato nel Pinnettu è invece Nicola che può vedere la fidanzata mentre si avvicina al single Giulio che, a detta della ragazza, sarebbe un uomo, mentre Nicola è solo un ragazzino.

David e Cristina

In seguito, David viene chiamato nel Pinnettu per vedere un video di Cristina con il single Sammy con cui la fidanzata ha avuto un'esterna, e il ragazzo rimane sconvolto dal suo comportamento. Nel frattempo, Cristina riceve per la prima volta un video durante il falò, dove le viene mostrato come David si sia scatenato in un balletto con la tentatrice Marianna.

Infine, la puntata si conclude come si era aperta: Nunzia chiede un falò ad Arcangelo, questa volta per ricucire i rapporti.