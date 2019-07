La seconda puntata di Temptation Island, andata in onda ieri 1 luglio in prima serata su Canale 5, ha suscitato molte emozioni nel pubblico, che ha seguito con interesse le dinamiche delle varie coppie, decretando il successo in termini di ascolti del reality prodotto da Maria De Filippi. Dopo l’addio tra Nunzia e Arcangelo, i fan del programma hanno assistito all’avvicinamento tra la 42 enne Sabrina e il single Giulio Raselli, quest’ultimo già conosciuto al grande pubblico per essere stato un corteggiatore della tronista Giulia Cavaglià a Uomini e Donne Tra i due è parso evidente il feeling tanto che Nicola, fidanzato di lei, ha avuto più volte scatti d'ira nel corso della puntata, dopo la visione dei filmati riguardanti la compagna.

Temptation Island, 2^ puntata: Sabrina e Nicola in crisi a causa di Giulio Raselli

Profonda crisi per la coppia Nicola Tedde e Sabrina Martinengo, con quest’ultima molto vicina al single Giulio Raselli. Sin dalla punta d’esordio si era notata la grande complicità tra i due ma, nel corso della secondo appuntamento, la cosa è risultata ancora più evidente, tra atteggiamenti sempre più intimi, coccole e confidenze. Davanti alle telecamere, la 42enne non ha nascosto l’interesse per l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, arrivando a definirlo "più uomo" rispetto al fidanzato Nicola.

Una frase che, come prevedibile, ha infastidito il fidanzato che si è arrabbiato e, riferendosi alla fidanzata, ha esclamato: "Si è fumata il cervello".

Temptation Island, Nicola furioso con Sabrina, lei perde la testa per Raselli

Da quanto visto nelle prime due puntate di Temptation Island, pare proprio che Giulio Raselli abbia fatto breccia nel cuore di Sabrina. Dal canto suo Nicola, dopo la visone di diversi filmati riguardanti la fidanzata e il single Giulio, non è riuscito a trattenere l’amarezza e la rabbia per ciò che sta accadendo all’interno del resort sardo.

Nonostante ciò però, il ragazzo non richiederà un falò di confronto anticipato alla fidanzata, deciso a vivere fino alla fine l’esperienza di Temptation Island, per capire sin dove si spingerà Sabrina. Altra scelta invece quella di Nunzia che, come abbiamo visto nel corso della puntata di ieri 1 luglio, si ritrovata davanti al falò con il fidanzato Arcangelo con cui, al termine del confronto, si è detta addio. Sembra però che la ragazza abbia avuto un ripensamento e abbia richiesto un nuovo incontro al fidanzato, il cui esito verrà trasmesso nel corso della puntata di lunedì prossimo.

Ulteriori novità su Sabrina, Nicola e Giulio verranno dunque trasmesse nella nuova puntata del prossimo 8 luglio, in prima serata su Canale 5, dove conosceremo anche l’esito del nuovo confronto tra Nunzia e Arcangelo.