Durante la scorsa puntata, Temptation Island aveva mostrato al pubblico due falò di confronto. Il primo tra Andrea e Jessica, terminato con la separazione della coppia e con l'inizio della conoscenza tra la ragazza e il tentatore Alessandro. Il secondo, invece, è stato quello tra Cristina e David che hanno deciso di riprovarci uscendo insieme dal programma, ma ad una condizione: la 37enne ha chiesto qualche dimostrazione in più al compagno, non essendo più disposta a sopportare ulteriori e devastanti discussioni.

Nel corso della quinta puntata del reality-show, trasmessa ieri sera su Canale 5, dopo essersi soffermati su Ilaria e Massimo, si è passati alla coppia formata da Sabrina e Nicola. Nell'appuntamento precedente, entrambi hanno potuto vedere dei filmati relativi alle rispettive esperienze: la 42enne non ha reagito affatto bene, mentre il compagno non ha nascosto la delusione per il comportamento della sua amata.

Durante il quinto appuntamento, Sabrina è stata nuovamente chiamata nel pinnettu per vedere nuove ed importanti immagini del fidanzato intento a confidarsi con la single Maddalena, alla quale ha spiegato che da un po' di tempo ormai non riesce più a ridere, dicendole: "Te mi trasmetti felicità. Mi piace quando mi accarezzi". Dopo aver visto la clip, la Martinengo è apparsa visibilmente scossa.

In un secondo momento, anche Tedde è stato convocato al pinnettu: qui ha assistito ad un video in cui la fidanzata ha ammesso che prova una certa attrazione per Giulio: "Ieri me lo sarei anche baciato, però se io vado a fondo e ragiono quando lui si avvicina, mi sfrega i capelli, lo sento freddo, non lo so".

A questo punto, in lacrime, la concorrente piemontese ha affermato: "Vorrei solo far ragionare cuore e cervello, perché il cervello mi dice una cosa e il cuore me ne dice un'altra. Vorrei solo capire se dopo l'intesa mentale con Giulio può arrivare anche quella di cuore".

Nicola, dopo aver visionato le immagini, ha ammesso di non aver mai visto Sabrina piangere, e ha chiesto di rivedere la clip per capire se le lacrime della compagna fossero per lui o per Giulio, convincendosi che in realtà fossero rivolte al tentatore.

Il 30enne sardo, deluso dalla partner, una volta rientrato nel villaggio si è avvicinato ulteriormente alla single Maddalena e, durante una chiacchierata in spiaggia, su domanda della ragazza ha svelato che si sta trattenendo non per dovere ma per volontà, giacché per carattere quando fa qualcosa è solo perché ne è sicuro. La tentatrice gli ha fatto notare che lui ha tutte le carte in regola e che non deve sentirsi insicuro o inadeguato, e nell'ascoltare queste parole Nicola si è commosso.

Maddalena ha anche aggiunto che a suo parere lui merita di meglio, non nascondendo a sua volta un picco di emozione. Tedde a questo punto si è avvicinato ulteriormente, dicendole: "Che bella che sei quando piangi, sei vera".

Al falò delle fidanzate, ancora una volta Sabrina è stata protagonista, poiché per lei sono arrivati due video: nel primo si vede Nicola recarsi da Maddalena nella casa delle single.

Siccome in questa zona non ci sono le telecamere, si può ascoltare la voce della ragazza che ricorda al concorrente che quella di certo non è casa sua e soprattutto che non è il suo letto. Il 30enne è poi rientrato nella sua camera, e al mattino successivo è stato svegliato dalla tentatrice. Il secondo filmato invece ha mostrato un'esterna in barca fra Tedde e Maddalena, durante la quale la giovane ha ammesso che lui le piace: "Vedo il modo in cui mi cerchi, in cui mi guardi, oggi sei particolarmente bello". Subito dopo ha chiesto a Nicola se secondo lui si rivedranno dopo la trasmissione, e l'uomo ha dato una risposta affermativa, prima di scambiarsi tenere effusioni.

Sabrina, palesemente colpita, ha affermato: "Non vedo l'ora di vederlo e confrontarmi con lui, di guardarlo negli occhi, e spero che lui abbia il coraggio di dirmi le cose guardandomi, perché non l'ha mai fatto". Soffermandosi sul feeling che sta nascendo tra il suo fidanzato e la tentatrice ha ammesso: "Si piacciono, lui comunque è frenato, non so perché. Mi fa male, molto. Poi sarà una frase fatta, però se io capisco che la sua felicità è altro, sarò ben felice di farlo andare, perché lui merita. Mi ha dato tanto, ci siamo dati tanto, la nostra è stata davvero una bella storia d'amore". Rientrata nel villaggio, la Martinengo ha voluto riflettere in solitudine, passeggiando sulla spiaggia e piangendo.

Ovviamente non poteva mancare il falò dei fidanzati, con Nicola che ha dovuto seguire due clip della compagna. Nella prima ha assistito ad un'esterna in barca tra Sabrina e Giulio, con la donna che ha rivelato: "Non mi posso più permettere di star male o comunque di sbagliare in maniera importante". Il secondo filmato ha mostrato la 42enne intenta a spalmare del burro di cacao sulle labbra di Raselli per evitare che si potessero screpolare. A questo punto la concorrente ha cominciato a mordicchiare la bocca del single, ma quando i due si sono profondamente avvicinati, Nicola ha preferito interrompere la visione, dicendo di stare male e di non voler sapere altro: "Merito una donna così? Sicuramente no, merito una donna migliore". Il sardo ha poi aggiunto di essere contento di aver partecipato al programma perché gli ha permesso di capire chi è realmente la persona che ha avuto al suo fianco in questi anni, definendo Sabrina la vera immatura della coppia.

Katia sconvolta per il comportamento di Vittorio

Nel prosieguo di Temptation Island le attenzioni sono state rivolte a Katia e Vittorio. Durante la quarta puntata, il concorrente 31enne aveva assistito a dei filmati al termine dei quali si era detto dispiaciuto per essere stato dimenticato dalla fidanzata, ma anche contento dell'esperienza al reality-show che gli ha permesso di capire che non vuole accanto a sé una donna che pensa solo a se stessa, ma una persona che abbia realmente la testa sulle spalle. Anche Katia aveva potuto seguire degli aggiornamenti su Vittorio, in particolare aveva appreso del suo avvicinamento alla single Vanessa. Queste immagini avevano infastidito la 25enne, la quale aveva riconosciuto che non avrebbe mai pensato di poter avere una reazione di questo genere.

Durante il quinto appuntamento Katia è apparsa nuovamente "fotonica", allegra e vispa come sempre, fino a quando non è giunta una convocazione al pinnettu per assistere ad un video di Vittorio insieme a Vanessa. A questo punto, la ragazza ha cominciato a dubitare dei sentimenti del fidanzato verso di lei e, confrontandosi con Sabrina, quest'ultima le ha consigliato di capire cosa prova lei, piuttosto che continuare a puntare il dito contro il compagno che, se si sta comportando in questo modo, forse è perché lamenta delle mancanze.

Katia ha replicato definendo "fulminato" il fidanzato e, dopo aver ricordato che in quel frangente sono un po' tutti ad avere dei dubbi, ha dichiarato che probabilmente Vittorio non ha avuto il coraggio di lasciarla: "Guarda che figura che sta facendo, sta cadendo nel ridicolo".

Mentre nel villaggio dei fidanzati Collina si recava ad una cena romantica con Vanessa (durante la quale i due sono arrivati quasi a baciarsi, non smettendo mai di guardarsi) per la Fanelli è giunto il momento del falò delle fidanzate. In un video ha potuto seguire Vittorio che, mentre si trovava nella vasca idromassaggio con Vanessa, parlando di Katia diceva: "Lei ha un modo di dire le cose che ti fa sentire una me... Te sei speciale". Katia, dopo aver detto di aver provato e di aver fatto tanto per lui, ha affermato: "A prescindere da quello che ha fatto io gli auguro sempre il meglio, perché è la persona più importante per me e rimarrà la persona più importante".

La giovane ha iniziato a piangere, ma Filippo Bisciglia le ha comunicato che era pronto anche un secondo filmato che mostra Vittorio che, a cena con Vanessa, confessa di provare delle emozioni per lei: "È innegabile che ci sia chimica". Subito dopo ha provato a baciarla, la tentatrice si è scansata, ma poi lo ha baciato mettendo la mano tra le labbra. Il 41enne riminese ha quindi deciso di fare il bagno di notte, dopodiché la single lo ha accompagnato nella stanza dei fidanzati, lui si è fatto la doccia e quindi si è accoccolato nel letto con lei.

Katia è rimasta basita nel vedere quanto accaduto: "Se una persona è innamorata veramente non arriva a questo. Te, da persona matura, chiedi un falò e così rimaniamo anche in buoni rapporti". A questo punto è intervenuta Sabrina, la quale ha chiesto alla Fanelli perché non è stata lei a richiedere un confronto con il compagno, e in questa circostanza la 25enne ha replicato: "Perché ho sempre avuto paura di perderlo".

In un ulteriore falò dei fidanzati, Bisciglia ha chiesto a Vittorio se ormai la corda tra lui e Katia si è spezzata: lo speaker romagnolo ha detto che sta riflettendo molto su se stesso e su quello che vuole. Quindi ha potuto seguire due video della compagna: nel primo Katia è andata a svegliare il tentatore Nicolas, al quale però ha ammesso di pensare spesso al fidanzato. Nel secondo è stata mostrata l'esterna tra Katia e Nicolas, durante la quale lui ha detto di considerarla una persona seria, consigliandole di far vedere anche questa parte di sé, altrimenti rischia di risultare superficiale.

La Fanelli si è chiesta cosa potrebbe aver fatto mancare al partner, convinta di essere sempre stata se stessa. Vittorio, dopo aver seguito la clip, ha reagito dicendo che ormai queste immagini non gli fanno più né caldo né freddo, a differenza di quanto sarebbe accaduto in precedenza: "Non mi hanno trasmesso dolore, lei si conferma la persona che davanti ad un problema non si pone come causa, ma scarica sugli altri, quindi su di me. Magari non si è accorta che certe mancanze di affetto ci sono state, ho provato a dirglielo ma, o non ci faceva caso, oppure mi dava contro. Io però l'ho sempre amata per com'è stata, per me era sempre la numero uno, però quando dai tanto ad una persona e poi senti certe cose ti casca tutto".

La puntata si è conclusa con l'invito alle due coppie di scegliere se trascorrere o meno un weekend da sogno fuori dal villaggio con uno/a dei single.