Temptation Island sta per chiudere i battenti, mancano ancora due puntate. A differenza di quanto era stato programmato verranno messe in onda lunedì 29 e martedì 30 luglio. Non a distanza di una settimana, come si pensava, ma una di seguito all'altra. Il reality è stato un successo, arrivando a oltre 3 milioni di telespettatori. Qualche avvenimento non sarebbe dovuto accadere, come le anticipazioni del finale che vanno contro il regolamento.

Nel web e nei social non sono mancate alcune immagini, come quella di Massimo, insieme a una bionda e di Nicola e Sabrina in una foto che VeryInutilPeople, che li immortala seduti su una spiaggia a Briançon. Nonostante questo ci saranno altri due episodi per le coppie rimaste in gara. Riepilogando il passato, che succederà nelle prossime puntate del reality?

Temptation Island 2019: ultima occasione per i falò

L'ultima puntata di Temptation Island, la sesta, mostrerà i falò delle coppie ancora sull'isola delle tentazioni.

Esse dovranno finalmente decidere se rimanere insieme o rompere il loro legame. Nella scena alcuni si sono già lasciati, non è detto però che non ci sia un ripensamento e un ritorno di fiamma.

La produzione del dating show ha deciso di mandare in onda l'ultima puntata e il dopo Temptation non aspettanto neanche un giorno. Il 29 e il 30 luglio 2019 saranno date importanti per i fan che verranno a sapere ciò che è accaduto tra le coppie e i tentatori.

Naturalmente Filippo Bisciglia condurrà le due serate in prime time. Finalmente si scoprirà chi è riuscito a perdonare e chi invece, dopo avere messo alla prova la lealtà della coppia, ha deciso che è arrivato il momento di voltare pagina e lasciare il villaggio da single.

Le accuse rivolte a Jessica

Per quanto riguarda gli episodi già trasmessi, è evidente che nell'edizione 2019 è accaduto di tutto e molte sono state le accuse e le polemiche.

Jessica e Andrea, ad esempio, dovranno spiegare e convincere i fan che niente è stato programmato al fine di fare lievitare i followers Instagram. La coppia ha annullato un matrimonio, prima del reality e il loro comportamento non è sembrato veritiero.

Molto rimane ancora da scoprire, nel resoconto finale verranno a galla gli esiti che la permanenza nell'isola delle tentazioni ha portato all'interno delle relazioni di coppia.

Di sicuro Ilaria non ha gradito le effusioni del fidanzato con la single Elena.

D'altra parte neanche Massimo ha dimenticato l'influenza di Javier sulla Teolis. Inoltre Vittorio si è mostrato interessato a Vanessa, trascurando Katia e ammettendo di avere perso interesse per lei, soprattutto in seguito a un filmato che la ritraeva insieme a Mirko.

Una coppia particolare

Sabrina Martinengo e Nicola Tedde hanno inoltre una notevole differenza di età. La fidanzata ha 12 anni in più del suo compagno, ancora ragazzo. Giulio Raselli ha colpito Sabrina mentre Nicola pensa a Maddalena. Il terzo falò sarà il loro e molti fan lo stanno attendendo.

Jessica e Andrea Filomena sono usciti separati da Temptation Island, il single Alessandro Zarino ha conquistato la Battistello. Cristina Incorvaia e David Scarantino continueranno il fidanzamento. Martedì 30 luglio 2019, il nuovo e ultimo appuntamento con Temptation Island ci svelerà ciò che ne sarà delle coppie nel post del reality.