È trascorso un mese dal falò di confronto finale tra Ilaria e Massimo e i due giovani, a oggi, hanno intrapreso strade separate. A raccontare cosa è accaduto dopo alla ormai ex coppia che si è lasciata dopo 21 giorni di separazione forzata, sono stati proprio i diretti interessati durante la puntata speciale di Temptation Island che è andata in onda ieri martedì 30 luglio. Dopo aver ripercorso il viaggio dei sentimenti, l'ex coppia si è raccontata ai microfoni di Filippo Bisciglia, rivelando che tra loro è finita.

Massimo prova ancora dei sentimenti per l'ex fidanzata

Arrivato all'intervista da solo, Massimo è apparso triste per la fine della sua storia; al confronto finale il ragazzo aveva chiesto un'altra possibilità a Ilaria, ma quest'ultima gliel'ha negata. Per il ragazzo rientrare nella casa che condivideva con la compagna da solo è stato molto difficile perché la Teolis gli manca molto. I due passavano la maggior parte del tempo insieme, per questo adesso Massimo dovrà ricominciare con la sua nuova vita da single, ma si sente in pace con se stesso visto che ha capito le sue mancanze e ha potuto anche esprimere tutte le sue perplessità alla sua ex.

"Io sono ancora innamorato di lei e non mi vergogno manco a dirlo", ha confessato Massimo che poi ha raccontato di aver rivisto Ilaria e di aver percepito una certa confusione nella giovane. Inoltre l'ex fidanzato ha precisato che secondo lui anche altri fattori esterni, come i genitori di Ilaria, potrebbero interferire con la scelta della ragazza di non riprovare a dare una seconda occasione alla loro storia d'amore. Se Massimo ha lasciato intendere che la separazione potrebbe non essere definitiva, Ilaria ha fatto capire che la sua scelta è decisiva.

Ilaria vuole imparare a conoscere se stessa

Ilaria, infatti, ha confessato durante la sua intervista di stare bene da sola e di voler imparare a conoscere se stessa, per potersi prendere cura della sua persona e stare, in questo modo, veramente bene. Anche se si è resa conta che al falò di confronto finale ha giudicato troppo il suo ex, Ilaria non cambierebbe nulla del suo percorso e non si pente di aver scelto di non proseguire la sua storia d'amore con Massimo.

Inoltre Ilaria ha contattato telefonicamente Javier, per poterlo ringraziare di tutte le belle emozioni provate durante il suo percorso a Temptation Island. Per il momento non c'è spazio per nessuno nel suo cuore, se non per se stessa. La giovane è apparsa determinata e molto sicura di sé e anche se ha confessato di aver trascorso dei giorni negativi, attualmente è convinta di aver seguito la strada più giusta.

Sarà il tempo a dire se con Massimo è finita per sempre o se si tratti solo di una lunga pausa di riflessione.