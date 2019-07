Alessio Bruno, ex protagonista di Temptation Island, è finito al centro dell'attenzione per un episodio spiacevole del quale si è reso protagonista nella giornata di ieri: in seguito ad un controllo stradale, il romano è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti. Anche dall'abitazione del ragazzo, gli agenti hanno portato via una grossa quantità di cocaina purissima: il processo per direttissima ha stabilito che l'ex di Valeria Bigella dovrà stare in carcere per quasi 3 anni e pagare una multa di 14 mila euro.

Pubblicità

Pubblicità

Alessio Bruno fermato a Roma per spaccio di droga

I fan di Temptation Island sicuramente ricorderanno Alessio Bruno, protagonista di una delle prime edizioni in coppia con Valeria Bigella. Il ragazzo, l'altra notte è stato sorpreso dalla Polizia mentre trasportava sostanze stupefacenti in macchina. In seguito ad una perquisizione nella sua abitazione romana, l'imprenditore ha ammesso le sue colpe ed ha anche dato una giustificazione alquanto bizzarra per l'attività che pare aver iniziato a fare da circa un mese.

Pubblicità

Un'alta quantità di cocaina purissima e oltre 5 mila euro in contanti: è questo il "bottino" che gli agenti hanno portato via da casa di Alessio, prima di condurlo in Questura e sottoporlo ad un processo per direttissima.

Il giudice ha stabilito che l'ex volto del reality Mediaset dovrà stare in manette per 2 anni e 8 mesi e dovrà pagare una multa di 14 mila euro.

Interpellato da chi di dovere sul perché avesse con sé droga da rivendere (è stato accusato di spaccio), il romano ha detto che la sua è stata una scelta dettata dall'orgoglio: siccome la fidanzata Eleonora D'Alessandro guadagna più di lui, Bruno ha deciso di dedicarsi a quest'attività illegale per non sentirsi inferiore a lei.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Temptation Island

Il passato in Tv di Alessio

La notizia dell'arresto che ha subito Alessio Bruno nella giornata di ieri, di fatto lo riporta al centro dell'attenzione mediatica dopo tanto tempo. Era da qualche anno che il romano non finiva al centro del Gossip: da quando è finita la sua tormentata relazione con Valeria Bigella, del ragazzo si sono quasi perse le tracce sui siti che hanno parlato di lui quando ha partecipato a Temptation Island.

Il pubblico di Canale 5, infatti, conosce l'imprenditore per il tira e molla con l'influencer sarda: nonostante al falò di confronto si dissero addio a causa dei comportamenti poco rispettosi di lui, nelle settimane successive i due tornarono insieme perché lei decise di dargli un'altra possibilità.

A nemmeno un anno di distanza da questo riavvicinamento, sia Valeria che Alessio usarono i social network per annunciare di essersi lasciati definitivamente.

Pubblicità

Bruno, da qualche tempo, fa coppia fissa con la modella Eleonora D'Alessandro, ex partecipante di Miss Universo.