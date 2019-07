Nei giorni scorsi abbiamo assistito all’epilogo dell’avventura di Andrea Filomena e Jessica Battistello a Temptation Island. Dopo aver visto la fidanzata avvicinarsi sempre più al single Alessandro, il trentenne aveva chiesto il falò di confronto. Questa volta la padovana non si è sottratta al faccia a faccia e, nonostante le lacrime, non ha nascosto di provare dei sentimenti nei confronti del tentatore.

La giovane ha spiegato che per la prima volta ha pensato a se stessa e che che Zarino le aveva dato le attenzioni che da tempo cercava. Da qui la decisione di entrambi di chiudere la relazione dopo due anni e nove mesi e, soprattutto, dopo essere stati ad un passo dal matrimonio.

Nelle ultime ore impazzano i rumors sulla rottura lampo tra Jessica ed il tentatore ed un possibile ritorno di fiamma con Andrea.

Al momento i due non hanno lasciato nessun tipo di indizio sui social mentre Witty Tv ha diffuso il filmato relativo alle dichiarazioni rese da due ex protagonisti di Temptation dopo il falò di confronto. “Pensavo si fosse resa conto di quello che aveva fatto” - ha affermato Filomena che non ha nascosto la delusione per l’amaro epilogo della sua esperienza nel reality sui sentimenti.

Andrea: 'Ero veramente innamorato di Jessica'

Davanti alle telecamere di Witty tv Andrea Filomena e Jessica Battistello hanno raccontato il loro stato d’animo dopo il falò di confronto.

La coppia ha deciso di separarsi con la venticinquenne che ha lasciato il resort di Santa Margherita di Pula con il tentatore Alessandro Zarino. Un epilogo inevitabile anche se il trentenne ha sperato fino all’ultimo di poter salvare la relazione con la giovane originaria di Piove di Secco. “Mi ha fatto male vedere lei davanti ai filmati che sorrideva e che voleva attaccarmi ancora affermando che ero io quello sbagliato”.

Filomena non ha nascosto di aver sperato in un ravvedimento della fidanzata quando l’ha vista piangere. “Io ero veramente innamorato di Jessica e quando l’ho vista scendere che piangeva pensavo si fosse resa conto di quello che aveva fatto ma poi mi ha smontato completamente quando mi ha detto che si era presa una cotta per il single”. Andrea ha ribadito l’intenzione di voltare pagina e iniziare un’altra vita.

"Io ero veramente innamorato..." Sentite cosa ci ha raccontato Andrea subito dopo il falò di confronto con Jessica 👇 #TemptationIsland https://t.co/ILHdevIHA4 — Witty TV (@WittyTV) 17 luglio 2019

Jessica: 'Non stavamo più bene insieme', i rumors su una rottura con Alessandro

Si è soffermata sull’epilogo della sua avventura a Temptation Island anche Jessica Battistello. Quest’ultima ha affermato di aver seguito il suo cuore: “Fa male esserci lasciati in questo modo.

Sapevo che non sarei stata capita da lui ma non posso mettere sempre il suo bene prima del mio ed Alessandro mi fa star bene”. La venticinquenne ha aggiunto che il single le ha fatto capire che deve mettere la sua vita avanti a tutto. “Non so come andrà con Alessandro ma ora voglio seguire la mia felicità. Andrea è una persona meravigliosa ma non stavamo bene insieme”.

Nelle ultime ore si sono susseguiti i rumors su un'interruzione lampo del rapporto tra Jessica e il tentatore e su un possibile ritorno di fiamma con Andrea. Voci che, al momento, non sono state confermate dai diretti interessati.