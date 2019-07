Le segnalazioni social e l’accusa di aver recitato un copione a Temptation Island per motivi di business. Andrea Filomena e Jessica Battistello sono finiti nell’occhio del ciclone dopo le frecciatine al vetriolo lanciate da Deianira Marzano e i sospetti avanzati da Dagospia. In buona sostanza l’influencer sostiene che la coppia è molto ambiziosa ed avrebbe partecipato al programma per incrementare i propri follower e pubblicizzare il negozio di parrucchiere di proprietà del trentenne.

La coppia avrebbe dovuto sposarsi ma Jessica ha deciso di annullare le nozze perché non era più sicura dei suoi sentimenti. Da qui la decisione di partecipare a Temptation dove la venticinquenne di Pordenone ha subito mostrato un gran feeling nei confronti di uno dei tentatori.

Un atteggiamento che ha mandato in tilt il fidanzato che non ha trattenuto le lacrime. In molti hanno però messo in dubbio la spontaneità dei due giovani segnalando che sarebbero usciti insieme dal programma e che sarebbero stati avvistati, mano nella mano, all’uscita di un locale a Padova. Travolti dalle illazioni Andrea e Jessica hanno interrotto il silenzio social ed hanno smentito con fermezza le voci circolate in queste ore.

Andrea Filomena: 'Le mie lacrime sono vere'

Attraverso una Stories pubblicata sul suo profilo Instagram, Andrea Filomena ha fatto chiarezza sulle voci circolate con insistenza nelle ultime ore. Nello specifico il trentenne milanese ha smentito di aver trascorso una serata in pizzeria con Jessica Battistello. “Sostengono di averci visto mano nella mano a Padova ma in realtà ero a cena con i miei amici. Chi ha insinuato che ci fosse anche Jessica ha sbagliato in pieno”.

Il parrucchiere ha precisato che fino al termine di Temptation, al di là dell'epilogo finale, nessuna coppia può farsi vedere insieme.

Inoltre Andrea ha affermato di essere una persona onesta ed ha smentito di essersi accordato con la fidanzata: “So quello che ho provato e come fossero vere quelle lacrime”. Filomena ha sottolineato che solo seguendo le prossime puntate del reality i telespettatori potranno comprendere come sono andate realmente le cose.

Jessica Battistello: 'Tutte le cose che dicono in giro sono false'

Sulla questione è intervenuta anche Jessica Battistello che, come il fidanzato, ha pubblicato una Stories per smentire le voci diffuse in questi ultimi giorni. “In molti sostengono che la nostra è una farsa. Con questo post voglio sottolineare che tutte le cose che sono state dette sono false”. La venticinquenne di Pordenone ha riferito che certe segnalazioni non corrispondono alla realtà dei fatti e che non può dare nessun tipo di anticipazione in relazione all’epilogo della sua esperienza a Temptation Island.

Sul caso sollevato su i social si è espresso anche Filippo Bisciglia, il conduttore del reality, che ha invitato i fan del programma ad avere fiducia nel loro operato. “Non faremmo mai un torto a voi che da anni ci dimostrate tanto affetto”.