Siamo ormai giunti alle battute conclusive di Temptation Island, il programma di maggiore successo del palinsesto estivo di Mediaset. Oggi 29 luglio andrà in onda la sesta e penultima puntata alla quale si aggiungerà l'appuntamento speciale di domani. In esso, infatti, i telespettatori scopriranno cos'è accaduto alle sei coppie ad un mese esatto dalla fine delle riprese e resteranno comprensibilmente sorpresi da diversi sviluppi inaspettati.

Per quanto riguarda la puntata odierna, essa sarà caratterizzata dai tre falò di confronto che ancora mancano all'appello: Ilaria Teolis continuerà il faccia a faccia con Massimo Colantoni già iniziato la scorsa settimana e poi toccherà a Katia Fanelli e Vittorio Collina seguiti da Sabrina Martinengo e al suo fidanzato Nicola Tedde. L'esito dei confronti è top secret ma Filippo Bisciglia ha voluto mettere in chiaro che ognuno di loro sarà sincero nelle loro reazioni, smentendo quindi che abbiano partecipato solo per mettersi in mostra.

Il conduttore Filippo Bisciglia: 'Non sono attori di Hollywood'

Sarà meglio non dare nulla per scontato guardando le ultime due puntate di Temptation Island in onda oggi 29 e domani 30 luglio su Canale 5. A precisarlo è stato Filippo Bisciglia che, intervistato dal settimanale Spy nell'ultimo numero in edicola, ha chiarito: "Il pubblico deve aspettarsi di tutto: io per primo mi sono stupito di com'è finita".

Alle pagine del tabloid, il conduttore ha anche parlato dei sospetti riguardanti alcune coppie che avrebbero partecipato al programma solo per visibilità televisiva. In particolare, Jessica Battistello e Andrea Filomena erano finiti nel mirino degli haters, che avevano sospettato di accordi tra loro precedenti all'inizio delle riprese. Sulla questione, Bisciglia ha smentito una simile finzione e ha precisato sulle sei coppie: "Tremano, piangono e non sono attori di Hollywood".

Anticipazioni Temptation Island: Sabrina distrutta dal video di Nicola

Per quanto riguarda le anticipazioni della puntata di oggi 29 luglio, i profili ufficiali di Temptation Island hanno fornito qualche breve video su quello che andrà in onda. Sabrina Martinengo vedrà un filmato del fidanzato Nicola Tedde in compagnia della single Maddalena e non riuscirà a nascondere la propria disperazione, scoppiando in un pianto liberatorio insieme alle altre ragazze del villaggio.

Anche Katia Fanelli sarà amareggiata nel vedere Vittorio Collina recarsi nella casetta di Vanessa, unico luogo con le telecamere spente. Proseguirà, infine, il falò di confronto tra Ilaria Teolis e Massimo Colantoni durante il quale lei attaccherà duramente il fidanzato, guardando di nuovo le immagini in compagnia della tentatrice Elena. E lui avrà il suo bel da fare a giustificare le proprie azioni.