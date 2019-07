La versione Nip di Temptation Island ha aperto i battenti solamente da due settimane ma già sta facendo molto discutere. Questa volta a finire nel mirino del web è stato il conduttore. L'accusa nei confronti di Filippo Bisciglia è quella di aver fatto credere ai fan che durante la prima puntata fosse accaduto qualcosa di irreparabile all'interno di una coppia.

Alcuni utenti su Twitter hanno puntato il dito contro il presentatore, poiché prima dell'inizio della sesta edizione del reality dell'amore aveva parlato di alcuni eventi mai visti.

Considerate le premesse, i telespettatori si aspettavano una dose eccessiva di trash oppure di una coppia scoppiata.

Chi aspettava con ansia questo momento, in poco tempo si è dovuto ricredere. Durante la prima puntata oltre alla richiesta di un falò di confronto anticipato, non è accaduto altro. Il protagonista dell'episodio è stato Andrea Filomena: dopo aver visto due video della sua fidanzata Jessica Battistiello, è rimasto molto amareggiato.

In seguito la puntata poteva prendere un'altra piega, se Jessica avesse accettato il confronto immediato con il suo uomo ma invano.

Nonostante questo Filippo Bisciglia ha continuato a dire ai suoi fan che presto avrebbero visto qualcosa di sensazionale. Al contrario delle premesse del conduttore, durante la seconda puntata i telespettatori non hanno assistito a nulla di nuovo. La Battistiello per tutto il tempo ha flirtato con il single Alessandro, ma senza mai spingersi oltre.

Da qui le critiche di alcuni utenti: "Solo questo? Neanche un bacio? Sembrava che avessero concepito un figlio". Un altro utente su Twitter ha evidenziato che il comportamento di Jessica, è stato lo stesso della prima puntata. Infine, c'è chi si è sentito preso in giro dalla produzione: "Illuse in questo modo? Da te proprio non ce lo aspettavamo".

Katia nel mirino di un'ex concorrente: Raffaella Giudice

Mentre Filippo Bisciglia è finito nel mirino di alcuni telespettatori, Katia Fanelli è stata criticata duramente da un'ex concorrente dei Temptation Island.

In un intervista fiume rilasciata al sito Fanpage, Raffaella Giudice ha commentato in modo negativo i comportamenti della fidanzata di Vittorio Collina. Secondo Raffaella, la 'fotonica' del gruppo sarebbe l'unica a deridere il proprio fidanzato nel corso di un falò. La Giudice è stata critica anche nei confronti di Jessica Battistiello, poiché dopo sole 4 ore si è gettata tra le braccia del single Alessandro. In merito alle coppie restanti l'ex protagonista del reality di Canale 5 ha detto: "Spero che non si siano accordati prima di sbarcare in Sardegna, altrimenti sarebbe vergognoso."