Dopo la messa in onda della quarta puntata di Temptation Island 2019, in cui David Scarantino e Cristina Incorvaia avevano deciso a sorpresa di uscire insieme anticipatamente dal reality, ora si cerca di capire cosa sia realmente successo tra loro al termine delle registrazioni. Stando a quanto riferito da un utente su Twitter, che dice di conoscere molto bene l'ex cavaliere di Uomini e donne, i due si sarebbero detti addio una volta tornati a casa.

Pubblicità

Pubblicità

Secondo la fonte inoltre, sarebbe stata proprio la Incorvaia a fare le valige e a lasciare la casa in cui la coppia conviveva, lasciando l'uomo distrutto. Un epilogo amaro per la coppia nata all'interno del Trono Over di Uomini e Donne, che sembrava pronta a superare le difficoltà e le divergenze della relazione dopo il falò di confronto andato in onda lunedì scorso.

Presunto addio tra Cristina e David, una fonte rivela: 'E' un uomo distrutto'

I fan che tifavano per la coppia formata da Cristina Incorvaia e David Scarantino, rimarranno delusi dalle indiscrezioni circolanti sul loro conto e che, se confermate, vedrebbero una rottura definitiva tra i due, una volta tornati a casa dal reality delle tentazioni.

Pubblicità

Secondo un vicino di casa di David infatti, pare che la donna, subito dopo il ritorno a casa, abbia fatto le valige e abbandonato il fidanzato, lasciando l'uomo distrutto. Una fonte che pare attendibile, in quanto si tratterebbe di un vicino di casa di Scarantino e che frequenta tra l'altro la stessa palestra dove i due uomini si sono incontrati in questo ultimo mese. Stando a quanto riferito, David parrebbe un uomo inconsolabile, tanto da lasciarsi andare alle lacrime per l'abbandono della compagna.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Temptation Island

La verità si scoprirà solo nella puntata finale riepilogativa di Temptation Island

Un epilogo amaro per la coppia nata a Uomini e Donne che, già durante il percorso a Temptation Island, aveva mostrato segnali di crisi, causati per lo più dall'insofferenza di Cristina, che pareva volere qualcosa di diverso dal compagno. La sua titubanza al falò di confronto faceva già presagire un addio per la coppia già nel corso del reality, ma poi era arrivata la decisione di uscire insieme dopo la dichiarazione d'amore di David, pronto a costruire una famiglia con la sua amata.

Le cose però, a quanto sembra, non sono andate come il cavaliere sperava, viste le dichiarazioni postate sui social dal vicino di casa. Per scoprire se ciò che è stato riportato corrisponde a verità, non resta che attendere la puntata speciale di Temptation Island, in onda tra qualche settimana, dove scopriremo cosa è successo a tutti i protagonisti di questa settima edizione. In attesa di ciò, ricordiamo che sul sito Witty tv è possibile vedere tutte le clip inerenti i momenti salienti di quanto già andato in onda, nonché alcuni filmati sulle anticipazioni sulla quinta puntata in onda lunedì 22 luglio.