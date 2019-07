Nella quarta puntata di Temptation Island ci sono stati due falò e tanti video per tutte le coppie di fidanzati. La puntata è iniziata con il falò di confronto tra Andrea e Jessica, che questa volta al contrario della prima volta decide di presentarsi. Il primo a parlare è Andrea, che prova a spiegarle cos'ha provato nelle settimane vissute nel villaggio, mentre vedeva i video della fidanzata insieme al tentatore Alessandro.

La fidanzata, con le lacrime agli occhi, gli fa presente che se nel villaggio l'ha sempre pensata, nella vita quotidiana non l'ha mai fatto, non l'ha mai ascoltata: "io piangevo e te non te ne accorgevi mai". Jessica spiega di aver rifiutato il primo falò di confronto perché i tempi non erano ancora maturi per capire cosa volesse davvero e perché sperava di vedere il fidanzato fare un'autocritica che però non c'è stata.

Andrea ammette di non averle dato abbastanza attenzioni, ma la discussione continua: la fidanzata lamenta di non essere mai stata capita da Andrea e lui le risponde senza mezzi termini "mi fai sch**o". È a questo punto che la discussione prende una piega di non ritorno: Jessica spiega al fidanzato di essere stanca del suo modo di fare, di essere aggredita e offesa sempre; ammette che non si sarebbe mai aspettata di provare determinate emozioni, ma di fronte a queste non può nascondersi e non può sentirsi in colpa se finalmente è tornata felice. La coppia quindi decide di uscire separata.

Cosa è successo alle altre coppie

La seconda coppia mostrata nel corso del programma è quella formata da Massimo e Ilaria. Quest'ultima viene chiamata nel pinnettu per vedere nuove immagini del suo fidanzato sempre più vicino alla tentatrice Elena che dice: "Ora vorrei stare senza niente, senza microfoni né telecamere". Immagini che rendono Ilaria particolarmente arrabbiata, al punto da avere il dubbio se uscire dal programma definitivamente.

Dopo essersi confrontata con la fidanzata Sabrina però decide di rimanere nel villaggio, viversi fino in fondo questa esperienza e corre dal tentatore Javier.

Anche al falò delle fidanzate Ilaria vede due video di Massimo sempre particolarmente vicino ad Elena. Dalle immagini non si capisce bene se i due si siano baciati e su domanda di Ilaria, Filippo ammette che neanche la redazione è riuscita a capirlo.

Durante la visione del secondo filmato Ilaria decide di interromperlo, perché non ha più voglia di vedere Massimo che per mancanza di coraggio non decide di uscire direttamente con la tentatrice, rischiando anche un possibile no da quest'ultima. Si dice quindi molto delusa dal comportamento del suo fidanzato anche se ancora innamorata di lui.

Arriva il momento del quarto falò anche per Massimo che prima di vedere il filmato ammette di avere tanta paura di perdere la sua fidanzata.

Anche a lui vengono mostrati due video di Ilaria: mentre balla con il single Javier, mentre parla con le altre fidanzate della possibilità di poter conoscere il tentatore fuori dal programma, e mentre parla con Javier ammettendo di pensarlo prima di dormire. Nel secondo video viene mostrata l'esterna di Ilaria con Javier, in cui lui decide di portarla a fargli conoscere suo padre e suo fratello.

Durante l'esterna il padre di Javier la invita a farsi rispettare, a pensare prima a lei, perché "la gente che non ti capisce non deve far parte del tuo mondo, la vita è una sola, goditela". Al termine dei due filmati Massimo torna nel villaggio dei fidanzati arrabbiato e triste. Quando lo raggiunge la single Elena lui ammette che nonostante le piaccia molto, a lui manca Ilaria.

Katia e Vittorio

La terza coppia che viene mostrata è quella formata da Katia e Vittorio. Il primo ad essere chiamato nel pinnettu è Vittorio, per vedere un video della fidanzata arrabbiata con il tentatore Giovanni, perché quest'ultimo non la considera quanto vorrebbe, al punto da piangere per lui e decidere di eliminarlo dal programma. Dopo che nel falò dei fidanzati viene mostrato un nuovo video a Vittorio, lui sottolinea di essere molto dispiaciuto per essere stato dimenticato dalla fidanzata, ma questa esperienza gli ha permesso di capire che accanto a sé vuole una persona non così incentrata su di sé, ma con la testa sulle spalle.

Anche a Katia, durante il falò, viene mostrato un filmato del fidanzato. Vittorio è sempre più vicino alla single Vanessa al punto da affermare che se non fosse fidanzato non si frenerebbe, perché molto attratto da lei. Dopo aver visto il video Katia ammette di provare fastidio nel vedere il suo fidanzato preso da un'altra donna.

Sabrina e Nicola

La quarta coppia che viene mostrata è quella formata da Sabrina e Nicola. Il primo a vedere un filmato è Nicola che, chiamato nel pinnettu, vede la sua fidanzata chiedere al single Giulio di aprirsi, perché avrebbe piacere di conoscere una persona libera dentro e lei non lo sente libero dentro, ammette poi di non pensare al suo fidanzato, invita Giulio a fidarsi di lei ed ammette di volerlo. Al termine del filmato Nicola è incredulo, pensa che la fidanzata si stia vivendo i vent'anni che non ha mai vissuto.

Anche Sabrina viene chiamata nel pinnettu, perché il suo fidanzato ha cambiato decisamente atteggiamento fino ad avvicinarsi sempre di più alla tentatrice Maddalena. Al termine del video Sabrina dice che le immagini viste le danno fastidio, ma è convinta che il comportamento di Nicola sia solo una ripicca per le immagini viste nelle ultime settimane. Durante il falò Sabrina, prima di vedere qualsiasi filmato spiega di essere molto turbata, perché se nel cuore c'è ancora Nicola, nella testa c'è Giulio. Per la prima volta le vengono mostrati due filmati, in cui viene mostrato un Nicola sempre più vicino a Maddalena, in senso dolce ed affettuoso. Dopo le immagini viste Sabrina continua a pensare che il suo comportamento sia una vendetta, ma allo stesso tempo inizia a vedere Nicola preso dalla single. Ammette di starci male, ma di non poter dare al suo fidanzato l'affetto e le coccole di cui avrebbe bisogno, perché lei ha un'altra età e tanti altri problemi e responsabilità a cui pensare. Infine ammette che lei con lui, proprio per la differenza di età, non si vede bene, mentre con Maddalena sì. Al ritorno al villaggio, Sabrina si confida con Giulio ed ammette di non volere uscire dal programma, perché vuole passare dell'altro tempo con lui.

Al falò dei fidanzati anche Nicola ha due video che lo aspettano: Sabrina infatti è entrata nella casa dei tentatori con Giulio e gli ha confessato che vorrebbe conoscerlo fuori dal programma. Parlando poi con un altro single Sabrina afferma di sentire la differenza di età con Nicola e di non sentirla con Giulio. Nicola commenta le immagini appena viste definendo la sua fidanzata una persona immatura, nonostante definisse lui come tale, e la invita a farsi un esame di coscienza.

Cristina e David

Il programma si chiude con Cristina e David. Il fidanzato viene chiamato nel pinnettu, perché Cristina si mostra sempre più vicina al tentatore Sammy. Mentre parla con le fidanzate, Sabrina le consiglia di scegliere il single perché vede il suo fidanzato troppo pieno di sé, come una persona che vuole una donna bella per tenerla poi al guinzaglio. Le immagini dopo ritraggono la fidanzata tra le braccia di Sammy mentre parlano di quanto stiano bene insieme, mentre ballano e mentre riposano abbracciati sulla spiaggia di sera. Durante un ballo nella casa delle fidanzate, Sammy la invita spegnere la luce, probabilmente per poterla baciare, ma lei non lo fa, anche se la voglia sembra esserci da entrambe le parti. David teme di aver perso per sempre Cristina, definisce le persone viste nelle immagini come "due bambini che si vogliono dare i bacini e non se li danno"e decide quindi di chiedere un falò di confronto immediato.

Cristina accetta e si presenta al falò. Se inizialmente sembra che l'unica persona intenzionata ad uscire insieme dal programma sia David, che grazie a questa esperienza ha capito di non volere altre donne e di essere pronto a venirsi incontro per amore, Cristina non è dello stesso parere, perché finalmente ha capito che ha bisogno di serenità e che lui non potrà mai dargliela, perché lei ha lasciato tutto per amore e nonostante questo si è sempre sentita denigrata. David ci riprova prendendosi tutte le colpe di quello che è stato e chiedendole nuovamente di riprovarci, perché lui è convinto di amarla e sa che se c'è l'amore si può superare tutto. Alla fine Cristina accetta ma ad una condizione: "Ho bisogno di dimostrazioni, di parole belle ne ho sentite ma mi servono dimostrazioni, non sono più disposta ad accettare anche solo un'altra discussione che mi devasti, non le posso accettare più, nemmeno per una volta". La coppia decide di riprovarci e decide di uscire insieme dal programma.