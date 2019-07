Temptation Island è arrivato alla seconda puntata e sono molti i telespettatori che aspettano la terza messa in onda per scoprire cosa accadrà tra le coppie che hanno preso parte a questa edizione del programma. La scorsa puntata è terminata con la richiesta di Nunzia di rivedere Arcangelo, dopo che lei aveva deciso di chiudere la relazione nel corso di un falò di confronto. Secondo quanto anticipato dal magazine di Uomini e donne in edicola oggi, il prossimo appuntamento sarà quello dei colpi di scena e dei risvolti inaspettati. In particolar modo, la rivista ha svelato che il single Giulio Raselli riceverà una proposta sconvolgente da parte di Sabrina.

Anticipazioni Temptation Island, Sabrina sempre più presa da Giulio

Fin dall'inizio della trasmissione, la fidanzata Sabrina è stata attirata dal single Giulio Raselli, ex corteggiatore di Giulia Cavaglià a Uomini e Donne. L'uomo negli ultimi giorni è ritornato a parlare sui social, ma non ha proferito parola sulla sua conoscenza con la fidanzata nel corso del reality. All'interno di Temptation Island, il ragazzo sembra aver fatto breccia all'interno del cuore di Sabrina, che si è rivelata molto interessata a lui nell'arco delle puntate.

La donna è al momento fidanzata con un ragazzo più piccolo di lei di 12 anni e risente molto di ciò. Nell'ex corteggiatore sembra invece aver trovato un uomo con cui parlare e confrontarsi.

In base a quanto rivelato dal magazine di Uomini e Donne, la donna farà una proposta molto particolare a Giulio. Non si sa con precisione di cosa si tratta, ma da quanto fatto intuire dal settimanale potrebbe essere qualcosa che darà molto fastidio al suo attuale fidanzato.

Spoiler Temptation Island, situazioni che si ribaltano nelle coppie

Oltre a parlare di Sabrina e del fidanzato Nicola, il settimanale si è soffermato anche sulle altre coppie presenti a Temptation Island, anticipando che la terza puntata porterà a dei cambiamenti radicali per due coppie. In particolare, Ilaria e Massimo e Katia e Vittorio vivranno delle situazioni che li porteranno a cambiare i loro atteggiamenti all'interno del villaggio e che cambieranno gli equilibri nella coppia.

David vedrà alcuni comportamenti della fidanzata Cristina che non gli piaceranno per niente. L'uomo si aspettava che l'ex dama di Uomini e Donne lo chiamasse per un falò di confronto dicendogli di amarlo, ma invece quello che vedrà sarà tutt'altro. Dalle anticipazioni emerse sembra dunque che ne accadranno delle belle. I fan del programma si chiedono inoltre se Nunzia e Arcangelo faranno pace nel corso del secondo falò di confronto o se usciranno nuovamente separati.