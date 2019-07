Sono usciti insieme dal resort di Santa Margherita di Pula ma la loro love story sembra non essere decollata del tutto. Il ventottenne napoletano Alessandro Zarino è il single che ha stregato Jessica Battistello durante l’esperienza a Temptation Island. Al termine del falò di confronto la venticinquenne ha chiuso definitivamente la sua relazione con il fidanzato, Andrea Filomena, manifestando apertamente di provare attrazione nei confronti del tentatore.

A distanza di pochi giorni dall’epilogo dell’avventura nel reality sui sentimenti Zarino ha rilasciato una lunga intervista al magazine di Uomini e Donne. Il single ha spiegato di aver provato una grande attrazione nei confronti della ragazza originaria di Piove di Secco.

“Ho avvertito una grande sintonia e complicità ma sarebbe prematuro parlare di sentimenti dopo questa esperienza”. A tal riguardo l’ormai ex tentatore ha sottolineato l’importanza di viversi nella quotidianità per capire se sussistono i presupposti per iniziare una relazione vera e propria. “E questo ancora non è accaduto” - ha chiosato Zarino.

'Bisogna viversi nella quotidianità e non è ancora accaduto'

Alessandro Zarino ha riferito di essere rimasto colpito dal fascino di Jessica fin dalle prime battute dell’esperienza a Temptation Island. Nell’intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne il napoletano ha riferito che è bastato poco per comprendere che tra loro c’era feeling. “I miei occhi sono caduti su di lei, abbiamo iniziato a raccontarci ed è nata subito una grande complicità”.

Il ventottenne ha aggiunto che con il trascorrere dei giorni ha avvertito la grande fragilità della Battistello. “Ho colto il suo grande bisogno di sentirsi protetta e considerata ed è per questo che l’ho abbracciata fin da subito”.

Uno stato d’animo dovuto anche al rapporto, ormai logoro, con il fidanzato. “Immediatamente ho compreso che si trattava di una coppia profondamente in crisi con mancanza di prospettive future”.

Secondo lo chef napoletano Andrea Filomena non ha compreso fino in fondo che qualcosa era cambiato nella fidanzata preferendo assecondarla (compreso il matrimonio rinviato) in ogni sua scelta per la paura di perderla. “Non credo sia stata la scelta giusta”.

'Jessica aveva già maturato la sua decisione'

Zarino non si sente responsabile della fine della relazione tra Jessica Battistello ed Andrea Filomena.

Per il napoletano la rottura era inevitabile e quanto accaduto all’Is Morus Realis ha soltanto spinto la venticinquenne ad accelerare una decisione che aveva già preso forma “dentro di lei”. Alessandro ha aggiunto che la mentalità aperta della padovana l’ha portato a conoscerla fuori dal programma: “Non si pone limiti e non si spaventa di fronte alla possibilità di un cambiamento”.

Per quanto concerne il suo rapporto con Jessica il ventottenne non si è sbilanciato affermando che al momento non si può parlare di un vero e proprio sentimento.

“Bisogna viversi nella quotidianità e questo non è ancora successo”. Nel frattempo Alessandro è pronto a rientrare in Australia, dove lavora come chef a Paddington, in attesa di completare il Master Opex a Los Angeles.