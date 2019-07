Il loro rapporto era già precario prima di iniziare l’avventura nel resort di Santa Margherita di Pula. Tra stoccate al vetriolo e tentazioni la relazione tra Ilaria Teolis e Massimo Colantoni rischia di naufragare definitivamente a Temptation Island. In particolare il ventottenne romano si è subito avvicinato alle tentatrice per manifestare le sue perplessità legate alla fidanzata. In un primo momento ha stretto un legame intenso prima con Federica Lepanto, vincitrice del GF 14, e poi con Elena Cianni.

Un feeling che ha messo a dura prova la pazienza di Ilaria che, lungo il percorso nel reality sui sentimenti, ha trovato conforto nel single Javier Martinez.

In particolare nel corso della quarta puntata del programma di Canale 5 la ventiquattrenne ha rotto gli indugi e, dopo aver visto l’ennesimo filmato di Massimo, ha deciso mettersi in gioco con il tentatore. Per conoscere il destino della coppia, probabilmente, bisognerà attendere l’ultima puntata di Temptation ma nelle ultime ore si sono intensificati i rumors sulla coppia. Secondo il portale il Vicolo delle News la Teolis avrebbe interrotto la relazione con il fidanzato al termine dell’esperienza in Sardegna.

I dubbi prima dell'esperienza a Temptation Island

Dopo Nunzia e Arcangelo e Jessica e Andrea un’altra coppia potrebbe essere scoppiata a Temptation Island. Il rapporto tra Ilaria e Massimo era già in bilico prima della decisione di partecipare al reality sui sentimenti. Nonostante il romano avesse manifestato l’intenzione di mettere su famiglia, la Teolis aveva dei dubbi relativi al carattere del fidanzato.

“A volte mi sembra un po' troppo infantile”.

Dall’altra parte Colantoni lamentava la mancanza di passione .Perplessità che ha manifestato alla single Federica appena ha fatto il suo ingresso nel resort di Santa Margherita di Pula. In seguito il ventottenne si è avvicinato ad Elena Cianni con la quale la complicità è cresciuta con il trascorrere dei giorni. Un avvicinamento che ha scosso Ilaria che, superato lo sconforto iniziale, ha iniziato a relazionarsi con l’argentino Javier.

Massimo stregato da Elena, Ilaria sempre più vicina ad Javier

La complicità tra Ilaria e Martinez ha spiazzato Massimo Colantoni. Quest’ultimo nel vedere i filmati, prima al pinnettu e poi al falò, ha sfogato la propria rabbia con gli altri fidanzati. Dall’altra parte la Teolis ha manifestato l'intenzione di vivere fino in fondo la sua esperienza con Javier nel reality delle tentazioni dopo aver concesso diverse chance al fidanzato.

Un rapporto che sembra essere sempre più in bilico ma per conoscere l’epilogo della loro avventura a Temptation bisognerà quasi certamente attendere la sesta ed ultima puntata del reality.

Nelle ultime ore si sono intensificate le voci relative ad una rottura dopo il falò di confronto. Una persona vicina ad Ilaria Teolis avrebbe riferito al portale il Vicolo delle News che la coppia si sarebbe lasciata definitivamente.

Al momento non c'è nessuna indiscrezione sul prosieguo del rapporto con i tentatori con i quali la coppia si è rapportata durante il percorso in Sardegna.