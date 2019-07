È giunto a termine il viaggio nei sentimenti per le coppie di Temptation Island: nonostante il popolo del web fosse convinto che alla fine Ilaria avesse concesso un'altra possibilità a Massimo, così non è stato e, per volontà di lei, i due si sono detti addio. Anche se a tratti la fidanzata sembrava dubbiosa alla fine si è alzata decidendo di proseguire da sola mentre il giovane la guardava attonito.

La scelta di Ilaria

Ilaria e Massimo si sono lasciati: è stata la Teolis a prendere la decisione finale. La volontà del fidanzato era un'altra: fino alla fine il giovane ha chiesto una seconda possibilità per dimostrare quanto fosse cambiato durante il suo percorso a Temptation Island ma lei non ci ha creduto. Dietro insistenza di Filippo Bisciglia il quale ha cercato di far confrontare la ormai ex coppia, Ilaria ha ceduto e ha ammesso di non sapere più se effettivamente prova ancora amore nei confronti di Massimo.

Se Massimo ha confessato di aver capito di amare molto la sua compagna e di voler tornare a casa con lei, tutt'altro è stato l'atteggiamento di Ilaria. "Per una volta mi guardo allo specchio cerco di pensare alla mia felicità, non credo che tu me la possa dare, io non ti credo", ha detto Ilaria per poi aggiungere di non essersi innamorata di Javier ma di essersi innamorata di se stessa.

Ilaria che ha stretto un legame molto intenso con uno dei tentatori, ha capito di poter stare bene anche da sola e di non fidarsi più del fidanzato.

Massimo ha cercato di spiegare cosa lo ha spinto ad avvicinarsi in maniera a tratti pericolosa alla single Elena, ma ha poi anche aggiunto che alla fine ha compreso le sue mancanze decidendo di voler condividere la sua vita con Ilaria.

Massimo ed Ilaria dopo il falò di confronto

"Non ci riesco", ha concluso Ilaria che alla fine ha salutato il suo ex fidanzato e se ne è andata da sola, mentre Massimo la guardava.

Non si sa cosa sia successo dopo la fine del confronto, per cui non è chiaro se i due si siano dati un'altra possibilità, ma tutte le risposte arriveranno durante la puntata speciale di Temptation Island che andrà in onda questa sera, martedì 30 luglio.

Il conduttore del docu-reality, infatti, ha annunciato che durante lo speciale, tutte le coppie racconteranno cosa è successo dopo il falò. Inoltre, gli autori del programma ad un'intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine hanno fatto sapere che non tutte le coppie hanno confermato la scelta fatta la confronto finale.

Non è escluso quindi che nuovi colpi di scena colgano di sorpresa i telespettatori. Dopo i protagonisti potranno tornare attivi sui social e da lì saranno loro stessi a spiegare meglio le ragioni del comportamento adottato durante tutto il percorso in Sardegna.