Il Gossip di Uomini e donne continua ad occuparsi delle tre coppie ancora in gara dopo la quinta puntata trasmessa lunedì 22 luglio. Essa ha lasciato con il fiato sospeso, senza svelare l'esito del falò di confronto di Ilaria Teolis e Massimo Colantoni. Dopo il weekend da sogno da lui trascorso con la single Elena, Ilaria è sembrata decisa a porre fine alla frequentazione con il fidanzato, che sembra essere andato oltre il lecito nella notte trascorsa fuori dal resort di Santa Margherita di Pula.

Ma come sono andate le cose tra loro al termine della partecipazione del programma? In attesa di seguire la puntata di lunedì 29 luglio, alcune segnalazioni che circolano in rete sembrerebbero non dare troppe speranze di riappacificazione tra la coppia che potrebbe essere giunta ad un finale negativo. Diverso, invece, dovrebbe essere il caso di Sabrina Martinengo e Nicola Tedde, avvistati in vacanza insieme.

Temptation Island gossip: Ilaria vista con un ragazzo

Nella scorsa puntata di Temptation Island, Ilaria Teolis ha rifiutato il weekend da sogno con Javier ed è rimasta nel villaggio da sola, per riflettere sulla sua storia con Massimo Colantoni. Quest'ultimo, invece, si è goduto la breve vacanza con Elena durante la quale si sarebbe abbandonato a qualcosa di più di un semplice amoreggiamento. E in attesa di scoprire se il fatto verrà trattato durante la seconda parte del falò di confronto, in onda lunedì 29 luglio, i telespettatori non possono fare a meno di chiedersi se tra loro ci sarà un chiarimento o se la coppia giungerà al capolinea.

Secondo quanto pubblicato dal portale 'Isa e Chia' in una recente Instagram Story, i due fidanzati potrebbero avere chiuso qualsiasi rapporto. Ilaria, infatti, è stata avvistata in un locale di Roma in compagnia di un ragazzo ben diverso dal fidanzato. Per lei, dunque, la ricerca dell'anima gemella sarebbe continuata.

Sabrina e Nicola insieme in Francia

Diverso dovrebbe essere l'epilogo tra Sabrina Martinengo e Nicola Tedde.

Nonostante i problemi evidenziati durante la loro esperienza a Temptation Island, soprattutto a causa della differenza d'età, la coppia ha continuato a frequentarsi come dimostra una foto che circola in rete e che non lascia alcun dubbio a tal proposito. I due, infatti, sono stati avvistati in Francia mentre si trovavano in spiaggia seduti l'uno al fianco dell'altra. Per quanto riguarda, infine, l'ultima coppia ancora in gara, qui ogni sviluppo è possibile: Vittorio Collina e Katia Fanelli sono stati più bravi dei colleghi a nascondere l'esito della loro decisione, non facendosi vedere né insieme né in compagnia di altre persone.