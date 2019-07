Il falò di confronto di Ilaria Teolis e Massimo Colantoni, trasmesso nella puntata di ieri 29 luglio di Temptation Island, ha sancito la rottura della coppia. Lei non è riuscita a perdonare quanto visto nei precedenti video del fidanzato, che spesso si è lasciato andare al fianco della single Elena. Sebbene Massimo abbia confessato di essere innamorato, chiedendo a Ilaria una seconda possibilità, la fidanzata è rimasta ferma nella sua decisione ed è uscita da sola dal programma.

Oggi 30 luglio andrà in onda l'ultima puntata del docu-reality durante la quale i telespettatori scopriranno cos'è accaduto ai protagonisti dopo un mese dalla fine delle riprese. Sarà l'occasione perfetta per scoprire chi è rimasto fermo nella precedente decisione e chi invece, tra lei sei coppie del programma, ha fatto un passo indietro. E alcune delle recenti mosse di Ilaria Teolis su Instagram, lascerebbero presagire proprio alla definitiva rottura tra lei e Massimo.

Gossip Temptation Island: Ilaria pubblica e cancella una foto

Ilaria Teolis e Massimo Colantoni hanno riservato grandi emozioni nel falò di confronto a Temptation Island, durante il quale hanno dimostrato di tenere ancora l'uno all'altra. Ma se lui si è proclamato innamorato, lei ha confessato di essersi resa conto di amare prima di tutto se stessa. La fidanzata ha aggiunto di non essere disposta a dimenticare l'ennesimo passo falso di Massimo, che già da tempo a casa aveva smesso di darle attenzioni.

Fin da subito, però, i fan del programma si sono chiesti se tale decisione fosse definitiva o se alla fine lei si sia tirata indietro, tornando tra le braccia del Colantoni. Nel suo profilo Instagram, qualche ora fa, la Teolis ha postato una foto che sembra presagire proprio al mancato ritorno di fiamma. In essa, lei si trova in compagnia del suo cane nero (lo stesso che viveva insieme a lei e Massimo), aggiungendo la didascalia: "Il mio lui".

Tale immagine è stata poi prontamente cancellata, probabilmente per evitare di anticipare l'esito della puntata speciale di oggi. La preferenza del cane sembra, infatti, far capire che Massimo è ormai un capitolo chiuso.

Ilaria Teolis avvistata con un altro ragazzo

Il recente indizio relativo Ilaria Teolis, va ad aggiungersi ad una segnalazione di qualche giorno fa. Il sito 'Isa e Chia' aveva, infatti, pubblicato una foto della fidanzata mentre si trovava in un locale di Roma in compagnia di un ragazzo.

E dallo scatto era ben evidente che non si trattava di Massimo Colantoni. A questa voce si aggiungono altre segnalazioni, secondo le quali l'ex coppia sarebbe stata vista separata, in compagnia di alcuni amici. Se le foto sono portatrici di brutte notizie per Ilaria e Massimo, diverso è il caso di Sabrina Martinengo e Nicola Tedde. I due, infatti, sono stati sorpresi insieme in vacanza in Francia poche settimane dopo la fine delle riprese, facendo chiaramente pensare ad un loro veloce ritorno di fiamma.