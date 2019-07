Questa edizione di Temptation Island sta riscuotendo molto successo tra i telespettatori. In particolar modo, a colpire il pubblico da casa è stata la "fotonica" Katia. La ragazza, molto esuberante, ha sempre lamentato la mancanza di carattere da parte del fidanzato Vittorio, e nel corso delle prime puntate del programma si è mostrata molto propensa alle nuove conoscenze con i single. Dall'altro lato il ragazzo - che dapprima si era mostrato molto rispettoso nei confronti della compagna osservando i numerosi video che la vedevano protagonista - ha deciso di avvicinarsi ad una delle tentatrici.

Questa situazione ha cambiato completamente le carte in tavola, facendo sorgere delle preoccupazioni nella 25enne di Rimini. In base a quanto rivelato dalle anticipazioni della prossima puntata, la donna scoppierà in lacrime dopo aver visto alcune immagini piuttosto forti.

Anticipazioni Temptation Island, le fidanzate e i single non credono alla reazione di Katia

La pagina ufficiale di Temptation Island ha riportato un video che mostra Katia in preda alla disperazione per il suo fidanzato.

Nessuno si sarebbe mai aspettato una reazione del genere, dato che da sempre la commessa ha messo in dubbio il suo amore verso il partner, troppo accondiscendente per lei. Nell'ultima puntata andata in onda, Vittorio ha tentato di baciare la single Vanessa, un gesto che ha lasciato la giovane riminese visibilmente basita.

Quest'ultima ha rivelato di essersi infastidita di fronte alla visione del filmato, ma di non essere poi così arrabbiata come avrebbe dovuto essere.

Il magazine di Uomini e Donne ha rivelato che nel corso del prossimo appuntamento con Temptation Island Katia vedrà delle immagini abbastanza forti, ma le fidanzate e i single non crederanno alla sua reazione. La Fanelli si mostrerà comunque molto differente rispetto a come i telespettatori erano stati abituati a vederla.

Nuovo falò di confronto anticipato per una coppia

La rivista di Uomini e Donne riporta anche che ci sarà la richiesta di un nuovo falò di confronto, oltre a quello chiesto da Andrea a Jessica che verrà trasmesso durante la quarta puntata.

Ilaria, dopo aver visto un video del fidanzato, abbandonerà in lacrime il falò. Sabrina piangerà per Nicola, ma il settimanale anticipa che Ci sarà un "Ma". La donna in queste settimane si è avvicinata sempre di più al single Giulio, mostrando molto interesse per lui.

David sarà molto deluso dal comportamento della fidanzata Cristina, conosciuta al trono over di Uomini e Donne. I due hanno attraversato un periodo di crisi poco prima di sbarcare sull'isola delle tentazioni, e partecipando al programma sperano di chiarire tutti i loro dubbi sulla relazione.