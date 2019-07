La rottura tra Jessica Battistello e Andrea Filomena, avvenuta nella quarta puntata di Temptation Island, non ha sorpreso i telespettatori. Lei, fin dall'esordio, si era avvicinata al single Alessandro, instaurando insieme a lui un rapporto speciale che proprio non è andato giù ad Andrea, tanto che aveva subito chiesto il falò di confronto immediato. Alla fine, la coppia è uscita separata, anche a causa dei problemi che esistevano tra loro prima dell'inizio delle riprese e che avevano spinto la Battistello ad annullare il matrimonio già fissato a inizio giugno.

Ma cos'è accaduto tra Jessica e Andrea nelle ultime settimane? Lei si è pentita del comportamento tenuto con Alessandro? I due ex fidanzati hanno espresso il proprio punto di vista alle pagine del settimanale 'Uomini e donne Magazine' dove lei ha anche rilasciato delle inaspettate parole di affetto nei confronti di Andrea.

Jessica dispiaciuta: 'Non è stato facile vederlo stare male'

Quello visto nella puntata di Temptation Island di lunedì è stato un falò molto teso, durante il quale sono venuti a galla vecchi rancori, soprattutto da parte di Jessica Battistello.

Lei e Andrea Filomena, infatti, erano già in crisi prima dell'inizio delle riprese in Sardegna e la separazione ha peggiorato i problemi già esistenti. Alle pagine di Uomini e donne Magazine, Jessica ha spiegato che il reality doveva rappresentare l'ultima possibilità per il loro rapporto che poteva risultarne definitivamente compromesso o permettere alla coppia di uscirne fortificata. Non si è pentita del proprio comportamento, che ripeterebbe fin dall'inizio, ma allo stesso tempo è rimasta amareggiata e dispiaciuta nel vedere le immagini della sofferenza di Andrea.

La giovane, a tal proposito, ha confessato: "Non nego di aver avuto momenti di sconforto guardando le puntate. Vedere Andrea stare male non è stato facile, per niente". Nessuna parola è stata, invece, aggiunta sia in merito al possibile riavvicinamento al Filomena che all'eventuale relazione nata con Alessandro dopo le riprese. Jessica si è limitata a dire di volersi sentire libera, forte e intraprendente come un tempo.

Andrea Filomena: 'L'amore non può sparire da un giorno all'altro'

Il tabloid Uomini e donne Magazine ha intervistato anche Andrea Filomena dopo la fine della sua avventura a Temptation Island. L'ex di Jessica ha ammesso di provare ancora dei sentimenti per lei, dato che l'amore non può sparire da un giorno all'altro. Grazie al sostegno della famiglia e degli amici, però, sta superando la tristezza dei primi giorni.

Dovesse tornare indietro, però, non rifarebbe il programma. A non essergli andate giù, infatti, sono state soprattutto le parole di Jessica che, poco dopo l'inizio delle riprese, ha parlato con Alessandro di particolari intimi del loro rapporto, umiliando il fidanzato davanti a milioni di spettatori. Andrea ha poi precisato di non essersi pentito della decisione presa, né tanto meno della calma che ha cercato di mantenere, nonostante la situazione potesse indurlo a perdere il controllo.

Ora per lui è giunto il momento di tornare alla normalità, riprendendo il lavoro e la routine quotidiana nella speranza di trovare una persona che sappia condividere gli stessi valori.