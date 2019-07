Per le coppie di Temptation Island è arrivato il fatidico momento dell'ultimo incontro al falò finale. Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la sesta e ultima puntata di questa edizione, quella più attesa dal pubblico perché ci sono stati gli ultimi tre falò di questa fortunatissima edizione che ha letteralmente sbancato dal punto di vista degli ascolti, registrando risultati strepitosi in prime time.

Chi non avesse potuto seguire l'ultimo appuntamento con il reality show Mediaset in prima visione assoluta in tv, può rivederlo in replica streaming online accedendo al sito web MediasetPlay oppure rivedendo la puntata in televisione su La5.

Dove rivedere l'ultima puntata di Temptation Island in streaming e tv

Nel dettaglio, infatti, vi segnaliamo che l'ultima puntata di ieri di Temptation Island si può rivedere accedendo al sito web MediasetPlay e cliccando nell'apposita sezione dedicata alla trasmissione condotta da Filippo Bisciglia, dove potrete rivedere in streaming sia la puntata per intero che i singoli falò che ci sono stati nel corso dell'appuntamento di ieri sera in onda su Canale 5.

Sempre su MediasetPlay, inoltre, sarà possibile rivedere anche gli altri confronti al falò che ci sono stati nel corso delle puntate precedenti del reality show. La replica di questa ultima puntata, inoltre, si potrà rivedere anche in televisione su La5: l'appuntamento è fissato per la serata di mercoledì 31 luglio, in prime time a partire dalle ore 21:15 circa e poi successivamente domenica pomeriggio alle 13:30 circa.

Una puntata a dir poco ricca di colpi di scena, durante la quale abbiamo visto che ci sono stati dei confronti molto infuocati, come quello tra Massimo e Ilaria, i quali a distanza di anni dalla loro relazione, hanno deciso di mettere una pietra sopra al passato e sono così usciti separati dal villaggio delle tentazioni di Canale 5.

L'addio finale tra Sabrina e Nicola e lui va dalla tentatrice Maddalena

Stessa situazione anche per Sabrina e Nicola: i due hanno avuto dei comportamenti decisamente fin troppo libertini all'interno del villaggio di Temptation Island e abbiamo visto che nel corso dell'ultimo incontro al falò finale hanno scelto di prendere due strade diverse.

Subito dopo l'incontro conclusivo, inoltre, Nicola ha chiesto alla produzione di poter rivedere Maddalena, la tentatrice che in queste settimane gli ha fatto perdere la testa. I due si sono parlati ma non sono andati via insieme dal villaggio, anche perché Maddalena ha chiesto a Nicola di prendersi del tempo per poter metabolizzare ciò che era successo e quindi la fine della sua relazione con Sabrina che andava avanti da ormai due anni,