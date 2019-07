Raffaella Mennoia è una delle autrici di Temptation Island, il reality che sta regalando a Mediaset ascolti record quest'estate. Intervistata dal noto quotidiano sulle cose che accadono dietro le quinte del format di Canale 5, la romana anticipato parte di quello che succederà nelle ultime puntate: ci saranno almeno altri due confronti clamorosi al falò, qualcosa che neppure gli addetti ai lavori si sarebbero mai aspettati.

Per quanto riguarda l'edizione Vip, le cui registrazioni inizieranno a fine agosto, la collaboratrice di Maria De Filippi ha quasi ufficializzato la presenza di Alessia Marcuzzi al posto di Simona Ventura.

Raffaella chiarisce: 'Temptation non è scritto, tutti sono liberi'

Chi seleziona le coppie che partecipano a Temptation Island? A rispondere a questa curiosità e a molte altre sul reality di Canale 5, è stata Raffaella Mennoia nell'intervista che ha rilasciato a "Il Fatto Quotidiano" di recente.

Il membro della redazione di molti programmi Mediaset (tra i quali, C'è posta per te e Uomini e Donne), ha fatto sapere di essere stata lei, con l'aiuto di due persone, a fare i casting ad almeno 140 fidanzati prima di arrivare a scegliere i 12 che stanno animando le puntate attualmente in onda.

Al giornalista che le ha chiesto se tutto quello che si vede in Tv è reale oppure condizionato da scelte autorali, la collaboratrice di Maria De Filippi ha risposto: "Zero, gli autori gestiscono le situazioni di un programma non facile ma scritto assolutamente no. In questo genere di trasmissioni, non si può scrivere nulla.

Devi lasciare libero chi partecipa".

La redattrice ha anche rivelato che lei e Fabio Pastrello ogni tanto fanno visita ai protagonisti nei villaggi per cercare di capire se quello che si vede dall'esterno corrisponde alla realtà dei fatti, ma sia i fidanzati che i single sono isolati e spontanei nei loro comportamenti.

A poche ore dalla quarta puntata di Temptation, la Mennoia ha anticipato che il finale di questa edizione sarà imperdibile: "Saranno tutti confronti clamorosi, almeno altri due. Quando li ho selezionati, non pensavo nemmeno io".

Temptation Vip: le riprese al via da fine agosto

Un'altra interessante anticipazione che Raffaella Mennoia ha dato sui programmi ai quali lavora da tanti anni, è quella riguardante la seconda edizione Vip di Temptation Island. Proprio nei giorni in cui sul web si rincorrono le voci sulle coppie di personaggi famosi che potrebbero comporre il cast del reality, la redattrice fa sapere: "Iniziamo le registrazioni a fine agosto, e andrà in onda da metà settembre su Canale 5 (martedì 17, ndr)".

Se sui Vip che il pubblico vedrà nei villaggi alle prese con i single non c'è ancora nulla di sicuro, è sulla conduttrice che si sono dipanati quasi tutti i dubbi. La romana, infatti, ha dichiarato: "L'anno scorso Simona Ventura ha fatto un grande lavoro, è stata bravissima. Ci sarà Alessia Marcuzzi, non c'è l'ufficialità ma è molto probabile".