Sono immagini davvero molto forti quelle che stanno circolando nelle ultime ore sul web: alcuni siti di gossip, infatti, hanno pubblicato il video della rissa che c'è stata in uno dei villaggi dove si registra Temptation Island. Attenzione, però, questa scena piuttosto raccapricciante arriva dalla Russia: due ragazzi single se le sono date di santa ragione dopo aver scoperto di essere interessati alla stessa fidanzata del cast.

Rissa a Temptation Island in Russia

Grazie ad alcuni filmati che stanno circolando in rete da qualche ora, siamo stati messi al corrente di quello che è accaduto nella versione russa di Temptation Island non molto tempo fa. Se quello che il pubblico di Canale 5 sta vedendo da circa sei settimane ad alcuni può sembrare esagerato, è guardando con attenzione i video che arrivano dalla Russia che si realizza che in Italia ci sta andando di lusso.

Due tentatori, infatti, si sono picchiati ferocemente: i ragazzi si sono dati calci e pugni davanti agli increduli compagni d'avventura. Se le donne presenti alla scena non hanno potuto far altro che assistere, gli altri uomini del cast hanno provato a mettersi in mezzo per separare i due litiganti.

Il motivo che ha portato questi single a rendersi protagonisti di una vera e propria rissa, è l'interesse che entrambi nutrono per la stessa fidanzata: sul web, infatti, si legge che quando uno dei due tentatori ha scoperto di non essere ricambiato dalla ragazza in questione, si è scagliato verbalmente e fisicamente contro il "rivale".

Questo scontro è terminato con la caduta in piscina dei due e con molto oggetti dell'arredamento del villaggio (sedie, tavoli e cuscini) andati distrutti.

A far storcere il naso a molti utenti che hanno visto queste immagini così forti, è soprattutto la decisione della produzione del reality di non intervenire per sedare la rissa: gli addetti ai lavori non solo non hanno separato i single che si stavano picchiando, ma hanno anche mandato in onda questa scena.

Ultime due puntate per Temptation

Le ultime novità sulla versione italiana di Temptation Island sono molto meno forti rispetto a quelle che arrivano dalla Russia. Al termine della sesta puntata del reality, sul web è arrivata la conferma che sono ben due gli appuntamenti che mancano prima che l'edizione 2019 possa concludersi.

Lunedì 29 luglio andrà in onda la serata dedicata ai falò di confronto di Massimo e Ilaria, Katia e Vittorio, Sabrina e Nicola; martedì 30, invece, Canale 5 trasmetterà lo speciale su quello che è successo un mese dopo la fine delle riprese alle 6 coppie del cast.

Entrambe le puntate saranno condotte da Filippo Bisciglia, che darà poi appuntamento ai telespettatori a metà settembre, quando debutterà la seconda edizione Vip di Temptation (probabilmente presentata da Alessia Marcuzzi).