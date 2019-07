Nelle prime tre puntate di Temptation Island 2019, i telespettatori hanno visto crescere l'interesse di Sabrina Martinengo per il single Giulio Raselli, mettendo di fatto in crisi il rapporto con il fidanzato Nicola Tedde. Stando alle ultime clip pubblicate sul profilo social del reality, i fan del programma hanno potuto vedere Sabrina in lacrime, lasciarsi andare ad un lungo sfogo, in cui pare fare una sorta di mea culpa.

Dalle sue parole, sembra che il fidanzato abbia fatto qualcosa che abbia gettato nella disperazione la 42enne e il tutto fa supporre che, la seconda coppia che affronterà il falò di confronto nella puntata di lunedì prossimo, sia proprio quella di Sabrina e Nicola.

Dopo Jessica e Andrea, anche Nicola e Sabrina al falò di confronto?

Ben due falò di confronto anticipati verranno trasmessi lunedì 15 luglio, nel corso della quarta puntata di Temptation Island.

Il primo vedrà confrontarsi Jessica e Andrea, dopo che la ragazza si è lasciata andare in atteggiamenti intimi e provocatori con il single Alessandro. Sulla seconda coppia invece, vi è ancora mistero, ma in molti, in queste ultime ore, ritengono che si tratti di quella formata da Nicola e Sabrina. Alcune clip pubblicate sulle pagine social ufficiali del programma infatti, vedono la Martinengo disperata e in lacrime, lasciarsi andare ad un amaro sfogo e le cui parole fanno presagire ad un probabile addio tra la coppia.

L'atteggiamento della 42enne nei confronti del single Giulio e quello di Nicola con Elena, hanno mandato in crisi un rapporto già logoro e molti utenti dei social, ritengono che i due siano arrivati ormai al capolinea.

Temptation, probabile addio tra Nicola e Sabrina, lei piange e si sfoga: 'È giusto così'

Nelle clip pubblicate, Sabrina piangendo, subito dopo aver visto un filmato di Nicola ammette: "Me la sono voluta, è giusto così", parole che fanno intuire che dall'altra parte il fidanzato non sia certo stato a guardare.

La Martinengo, inoltre, ha precisato che "è giusto che lui si cerchi una ragazza più giovane", chiara allusione ai problemi di coppia pregressi e legati alla differenza di età tra i due. Quanto pubblicato dunque, ha fatto pensare che proprio Sabrina e Nicola saranno la seconda coppia protagonista del falò di confronto. Da quanto visto sino ad ora, Sabrina pare essere pronta ad uscire da sola dal reality delle tentazioni, così come Nicola, che abbiamo visto particolarmente furioso nella scorsa puntata, dopo aver visto i comportamenti e le dichiarazioni della fidanzata.

Grande attesa dunque, per scoprire chi saranno i protagonisti dei due falò di confronto della quarta puntata di Temptation Island.