Dopo Ilaria e Massimo, la seconda coppia mostrata nella sesta e ultima puntata di Temptation Island è quella formata da Sabrina e Nicola. Durante il quinto appuntamento, Sabrina ha visto diversi video che ritraevano il fidanzato insieme alla single Maddalena, sempre più vicini al punto da commuoversi in un momento di sconforto in spiaggia. I video però non sono mancati neanche a Nicola che, per la prima volta, ha visto la fidanzata piangere e confidarsi con le sue compagne d'avventura, ammettendo di voler far ragionare cuore e cervello, perché se il cervello le dice una cosa e il cuore gliene dice un'altra. Ma come già accaduto con Ilaria e Massimo, anche questa coppia è 'scoppiata' al termine dei 21 giorni del villaggio.

Nicola a Maddalena: 'Sei tante cose belle messe assieme'

Nella sesta puntata i telespettatori scoprono dunque che Nicola ha deciso di fare il weekend con la single Maddalena: durante la giornata in spiaggia la giovane ammette di essere molto presa da lui: "Sei una bella botta, una botta al cuore", gli dice. Nicola, a sua volta, si lascia andare a parole dense di passione: "Sei una persona che mi interessa.

Sei tante cose belle messe tutte assieme, mi piace proprio guardarti. Sei riuscita più tu a tirarmi fuori in due settimane che Sabrina in due anni di relazione, quando parlo con te parlo proprio in maniera spensierata e spontanea, senza avere la vergogna di dire determinate cose; io con lei non mi sono mai trovato in questo contesto, mi sentivo sempre un po’ giudicato". Dopo aver trascorso una cena romantica, al termine della serata, una volta tornati in albergo, Nicola va a bussare alla porta della single e la fa entrare nella propria camera: i due passano insieme una ventina di minuti e poi Maddalena torna nella propria stanza.

Mentre Nicola sta vivendo queste emozioni, Sabrina viene chiamata nel pinnettu per vedere le immagini del weekend e nel ritorno dalle altre fidanzate afferma in lacrime "Mi ha distrutto, me lo sono voluto però".

Il weekend di Sabrina tutt'altro che da sogno

Anche Sabrina a sua volta decide di partire per il weekend con il single Giulio: dopo aver passato una giornata in spiaggia però, prima di andare a cena, Giulio decide di parlarle, perché si è reso conto che nei suoi confronti prova solo un grande affetto per una bella amicizia e non la vede come una persona con cui potrebbe nascere qualcosa di più.

Sabrina quindi rientra da sola nel villaggio delle fidanzate, visibilmente triste per la piega inaspettata che ha preso il weekend.

Nel frattempo, prima del falò di confronto, Nicola sente il bisogno di parlare con Maddalena, ma prima che lui possa esprimersi, lei lo ringrazia per tutto quello che gli ha dato "Sono felice di averti conosciuto e incontrato". Le parole commuovono ancora una volta Nicola che la abbraccia e le dice che spera di poterla vedere fuori.

Il falò di confronto

Arriva il momento del falò di confronto e prima che inizi Sabrina chiede al fidanzato che la discussione possa proseguire senza l'orgoglio che entrambi hanno sempre messo davanti a tutto. Vengono quindi mostrati i filmati delle situazioni più importanti vissute da Sabrina e Nicola all'interno del programma. Dopo aver visto il primo filmato, Sabrina ammette che appena entrata nel villaggio delle fidanzate si è sentita single e chiede a Filippo di mostrare a Tedde il video di quello che, i primi giorni, le single del villaggio dei fidanzati hanno detto di lui.

Durante la visione del filmato Sabrina dice al fidanzato "Io accanto a me un cafone non lo voglio, questo video mi ha ferito, mi sono sentita una cretina, come quella che si deve accontentare di uno. Io so chi sei, una persona speciale, con dei principi, la persona che mi ha più amata al mondo. Questa storia è stata la storia più bella della mia vita, volevo un piccolo sforzo da te". Sabrina non giustifica il comportamento che ha tenuto nel villaggio, perché sa benissimo che non è stato un bel comportamento e ammette "Io ti voglio vedere felice e ti ho anche sempre detto che se io so che tu sei felice diversamente, io ti lascio andare".

Filippo quindi chiede a Sabrina se vuole uscire con Nicola e lei non ha dubbi: è ancora innamorata e vuole riprovarci; ma Nicola non è dello stesso parere "Spesso non ti nego che non mi sento a mio agio con te, non ce la faccio". Nicola decide quindi di uscire da solo, ma Sabrina non ci sta: "Sono io che dico di non voler uscire con lui, non lui che dice di non voler uscire con me". Nicola non solo non è riuscito a perdonare Sabrina, ma per la prima volta ha ammesso i dubbi che aveva sulla loro relazione e una volta lasciato il falò chiede di poter incontrare la single Maddalena, la quale ammette che da parte sua c'è tutto l'interesse a conoscerlo fuori.