Come previsto la nuova edizione di Temptation Island continua a far molto discutere sul web e sui social. Le coppie che si sono messe in gioco quest'anno stanno riservando un bel po' di colpi di scena al pubblico da casa che sta seguendo con attenzione il loro viaggio nei sentimenti. Non tutti, però, vedono di buon occhio determinati atteggiamenti, tra cui Raffaela Giudice, protagonista della scorsa edizione del reality show Mediaset, la quale ha ipotizzato che alcune delle coppie in gioco possano essersi messe d'accordo prima ancora di entrare nel villaggio delle tentazioni e quindi che starebbero recitando un copione.

Raffaela e i suoi dubbi su alcune coppie di Temptation Island

Nel dettaglio la bella Raffaela, intervistata da Fanpage, ha ammesso di avere come l'impressione che alcune coppie possano essere entrate nel villaggio di Temptation Island già da 'separati'.

E poi ha tirato in ballo il caso di Katia, affermando di non riuscire a spiegarsi come la ragazza si sia presentata al falò ridendo e in maniera del tutto spensierata, dato che si tratta di uno dei momenti di maggiore tensione per chi accetta di prendere parte a questo reality show.

'Non voglio pensare che si siano accordati già prima di entrare', ha dichiarato Raffaela aggiungendo che in tal caso sarebbe a dir poco terribile sia per il pubblico da casa che sta seguendo la trasmissione sia per la redazione che ha scelto queste coppie.

Raffaela sembra avere le idee molto chiare sui partecipanti di quest'anno e ha dichiarato che a differenza delle coppie della sua edizione, quelli di quest'anno sembrano voler puntare già a quello che succederà una volta che sarà terminato il reality show. Parliamo dei followers che acquisteranno sui vari social e di conseguenza della maggiore possibilità di stipulare dei contratti economici con aziende e ditte per sponsorizzare prodotti.

I dubbi di Raffaela anche su Jessica

Un caso del genere si è avuto anche durante la scorsa edizione di Temptation Island, quando Lara al termine del reality venne smascherata da una serie di audio in cui diceva che poco prima di partire per la Sardegna aveva scoperto di un tradimento del suo fidanzato, ma preferì stare in silenzio perché il suo intento era quello di ottenere visibilità e popolarità da questa esperienza.

La bella Raffaela non ha nascosto i suoi dubbi anche sull'avvicinamento tra Jessica e il tentatore Alessandro. Per lei potrebbe trattarsi di un qualcosa di 'programmato' da parte dei due diretti interessati oppure che Jessica non sia più realmente innamorata del suo compagno Andrea e di conseguenza si sia gettata a capofitto tra le braccia di questo ragazzo che le ha fatto perdere la testa nel villaggio.