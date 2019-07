La terza puntata di Temptation Island, il reality estivo targato Fascino e condotto da Filippo Bisciglia, ha visto nuovamente protagonisti le coppie Andrea e Jessica. I due non hanno mai nascosto di avere delle problematiche serie all'interno della coppia ma Jessica sembra aver accantonato definitivamente il suo amore per Andrea dedicandosi completamente al tentatore Alessandro.

Anche durante la puntata andata in onda lunedì 8 luglio, Jessica ha dimostrato di non essere più innamorata del Filomena tanto che, dopo l'ennesimo video visto nel Pinnettu da Andrea, quest'ultimo ha deciso di mettere un punto alla situazione.

Durante l'ennesimo falò davanti al conduttore Filippo Bisciglia, Andrea ha detto basta decidendo di chiedere un falò di confronto immediato con la sua fidanzata Jessica.

Deluso ed amareggiato infatti, Andrea ha dichiarato apertamente di non riconoscere più la sua fidanzata e di vederla solamente come una bambina immatura. Sembra dunque che nella puntata in onda lunedì prossimo si saprà se la fidanzata di origini venete avrà deciso, finalmente, di presentarsi per chiarire una volta per tutte la situazione con il fidanzato Andrea.

Nel frattempo però, la stessa, sembra aver intrapreso un'intesa molto forte con il single Alessandro che non attende altro di poter uscire dal programma con lei.

La puntata in onda lunedì 8 luglio di Temptation Isalnd, è stata anche caratterizzata dalle lacrime di Katia per il suo Vittorio soprattutto dopo averlo visto in atteggiamenti un po' troppo spinti con una delle tentatrici presenti nel villaggio. Vittorio infatti si è dimostrato molto preso dalla ragazza tanto da aver quasi dimenticato la sua fidanzata che, questa volta, è rimasta molto colpita dall'atteggiamento del ragazzo.

Se inizialmente, infatti, Katia ha tenuto a freno la sua gelosia nei confronti del suo fidanzato, questa volta sembra aver accusato il colpo tanto da dimostrare di tenere a lui forse anche di più di quanto credesse e proprio per questo motivo si è lasciata andare ad un duro sfogo con le compagne di avventura. Non ci resta dunque che attendere la puntata del reality estivo targato Maria De Filippi che andrà in onda lunedì prossimo per vedere come evolveranno le cose tra le coppie presenti nei due villaggi ma soprattutto per capire se la storia tra Jessica ed Andrea avrà un seguito.

Molti telespettatori affezionati al programma e gli utenti del web non sembrano aver di certo gradito l'atteggiamento di Jessica e sperano che Andrea prenda la decisione giusta ovvero dimenticarla una volta per tutte uscendo da solo dal programma condotto dal bravissimo Filippo Bisciglia.