Colpo di scena nel corso della versione russa di Temptation Island, il reality show delle tentazioni che in Italia va in onda con grande successo su Canale 5. Quello che tuttavia accade nella versione italiana del reality show si può dire che sia davvero 'nulla' rispetto a quello che è successo nella versione russa del programma, dove alcuni dei concorrenti in gioco sono arrivati alle mani al punto da scatenare una vera e propria rissa.

Scoppia la rissa a Temptation Island in Russia: volano sedie e pugni nel villaggio

Il video della rissa avvenuta nel villaggio delle tentazioni russo sta facendo il giro del web e della rete, scatenando non poca indignazione.

Nel dettaglio si vedono due ragazzi, molto probabilmente due tentatori di Temptation Island, i quali dopo essersi scambiati delle parole e degli epiteti decisamente poco carini, arrivano alle mani.

Tra i due volano calci e pugni, il tutto mentre gli altri concorrenti del reality show cercano in tutti i modi di separarli e di evitare che possa accadere il peggio. I due litiganti, però, non demordono e nel frattempo distruggono gran parte del villaggio, scaraventandosi addosso sedie e mandando fuori uso anche i microfoni in seguito alla caduta in piscina.

Una scena a dir poco 'trash' che in queste ore sta facendo il giro del mondo.

Insomma nulla a che vedere con la versione italiana del reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia, dove al massimo i fidanzati si sono 'scagliati' contro le sedie presenti nel villaggio dopo aver visto delle scene delle proprie fidanzate che non gli erano piaciute.

In Russia, invece, la situazione è nettamente degenerata e le immagini della rissa tra i tentatori è stata trasmessa senza alcun tipo di censura in televisione e diffusa poi anche sul web e sui social.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Temptation Island

Cresce l'attesa per l'ultima puntata di Temptation Island: lunedì sera il gran finale su Canale 5

Intanto il pubblico di Canale 5 attende con trepidazione la messa in onda dell'ultima puntata di Temptation Island in onda il prossimo lunedì in prime time. Le ultime tre coppie rimaste in gara dovranno affrontare il fatidico momento del falò finale, durante il quale decideranno se uscire insieme dal villaggio delle tentazioni oppure intraprendere due strade differenti.

Occhi puntati in primis sulla coppia composta da Ilaria e Massimo, il cui falò è rimasto in sospeso la scorsa settimana. Cosa succederà tra i due? Decideranno di darsi una seconda chance e quindi di riprendere in mano la loro relazione sentimentale oppure si diranno addio? Ilaria 'perdonerà' il comportamento libertino del fidanzato? Lo scopriremo soltanto lunedì sera nel gran finale di Temptation Island.