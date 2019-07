Lunedì 15 luglio, in prime-time su Canale 5, Andrea e Jessica saranno tra i protagonisti di una puntata di Temptation Island che si preannuncia scoppiettante. I primi tre appuntamenti hanno strappato consensi tra il pubblico, e nel corso della quarta serata si prevede un clima rovente, e non solo per l'atteso falò tra Andrea Filomena e Jessica Battistello.

Katia, infatti, scoppierà a piangere nel constatare il feeling nato tra Vittorio e la tentatrice Vanessa. Toccherà ancora una volta a Filippo Bisciglia condurre una trasmissione che rimarrà fonte di gossip ancora per molto tempo.

Temptation Island: Andrea e Jessica si confronteranno al falò

Tanta attesa per la quarta puntata di Temptation Island, in onda lunedì 15 luglio. Giungerà il momento del falò per Andrea e Jessica, e ci si attende un confronto a cuore aperto. Il 30enne, geloso più che mai, non resisterà senza incontrare la compagna. Giunti a questo punto, sarà necessario un chiarimento sui reali sentimenti reciproci dopo che la ragazza ha dimostrato di provare una certa attrazione per Alessandro.

Jessica, infatti, non ha mai nascosto la sua preferenza per il tentatore. Stando ad alcuni rumors, pare che la coppia si sia accordata prima di approdare in trasmissione per far parlare di sé e poter così ottenere popolarità e facili guadagni. Queste indiscrezioni però sono state prontamente smentite dalla Battistello, la quale ha ricordato che bisogna dare tempo al tempo per verificare se la sua intesa con Alessandro è reale oppure no.

Dagospia sostiene che Jessica e Andrea siano addirittura usciti insieme dal villaggio delle tentazioni, e che la coppia non avrebbe alcuna intenzione di lasciarsi, nonostante la consulente finanziaria abbia avuto un comportamento piuttosto libertino nel Reality Show.

Dopo essersi rifiutata di incontrare il fidanzato nella prima puntata della trasmissione, la Battistello ha poi accettato di confrontarsi con lui. Ci sarà, dunque, un faccia a faccia decisamente scoppiettante che potrebbe anche portare alla separazione della coppia.

Dubbi anche per David che vorrà incontrare Cristina

David e Cristina, coppia formatasi al Trono Over di Uomini e Donne, sono in crisi. L'imprenditore genovese, nell'apprendere dell'ardito avvicinamento tra la partner e il single Sammy, vorrà uscire dal villaggio delle tentazioni, ma prima vorrà parlare con la compagna.

Anche per loro potrebbero essere tempo di falò?

Katia piangerà dopo avere visto un filmato che immortala l'incontro romantico tra il suo Vittorio - il fidanzato di cui è innamorata - e la tentatrice Vanessa. La Fanelli, che fin da subito ha dimostrato di avere un carattere esuberante e spiritoso, stavolta però non sopporterà la vista del suo amato in tenera compagnia della single.

Per quanto riguarda Giulio Raselli - ex corteggiatore di Giulia Cavaglià a Uomini e Donne - e Sabrina Martinengo, al momento sembrano non esserci aggiornamenti.

La fidanzata di Nicola Tedde è piuttosto sensibile al fascino del tentatore. Su Instagram, però, i follower sempre molto attenti non si sono lasciati sfuggire una gaffe e una probabile indiretta rivelazione da parte di Giulio.

Raselli, infatti, ha svelato di soffrire di una fastidiosa irritazione intima dopo essere uscito da Temptation Island. A questo punto, qualcuno ha iniziato a ipotizzare che possa trattarsi di un indizio per lasciar intendere che il feeling con Sabrina Martinengo possa essere andato ben oltre.

Tuttavia, se davvero l'ex corteggiatore della Cavaglià dovesse approdare sul trono di Uomini e Donne nella prossima stagione, vorrebbe dire che tra lui e la concorrente di Cuneo non è scattata la scintilla.