Lunedì 15 luglio andrà in onda la quarta puntata di Temptation Island e, stando ai promo trasmessi in questi giorni dalle reti Mediaset, il clima si preannuncia particolarmente infuocato. A catalizzare l'attenzione del pubblico sarà soprattutto la coppia formata da Jessica Battistello e Andrea Filomena, con quest'ultimo che la scorsa settimana ha richiesto un falò immediato di confronto alla compagna, il cui esito verrà mostrato domani sera.

Dunque, potrebbe essere arrivata al capolinea la storia d'amore tra i due fidanzati che, sin dall'inizio del reality, hanno mostrato un'evidente crisi di coppia, dovuta in particolare all'infatuazione di Jessica per il single Alessandro. Inoltre gli spoiler rivelano che anche per altri due concorrenti sarebbe in arrivo la resa dei conti al falò finale.

Temptation Island, puntata del 15 luglio: Jessica Battistello attesa al falò

Grande attesa per i fan del reality prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi per conoscere l'esito del falò di confronto tra Jessica e Andrea che andrà in onda durante il quarto appuntamento di lunedì 15 luglio a partire dalle ore 21:25 su Canale 5.

Ricordiamo che già nella prima puntata Filomena aveva chiesto un chiarimento con la compagna che, però, aveva declinato l'invito, proseguendo di fatto la conoscenza con il single Alessandro Zarino e con il quale, giorno dopo giorno, si è lasciata andare ad atteggiamenti sempre più intimi.

L'ennesimo video della fidanzata con il giovane tentatore ha fatto perdere la pazienza ad Andrea che, di conseguenza, ha rinnovato l'invito ad un faccia a faccia con la partner, stanco dei suoi atteggiamenti provocatori e pronto a chiarire la situazione. Dunque, resa dei conti in arrivo per la coppia, anche se al momento non è ancora dato sapere se la Battistello si presenterà al falò.

Temptation: dopo il falò di Andrea e Jessica, anche un'altra coppia al confronto

La quarta serata di Temptation Island si preannuncia ricca di colpi di scena. Dalle anticipazioni diramate dalle pagine social ufficiali del programma, si apprende che vi saranno ben due falò di confronto. Il primo - come anticipato in precedenza - avrà come protagonisti la Battistello e il fidanzato Andrea, mentre è ancora mistero sul nome della seconda coppia che avrà un chiarimento diretto.

Del resto, sono molte le coppie che fin da subito sono andate in crisi, come quella formata dal giovane Nicola e dalla più matura Sabrina, con quest'ultima sempre più vicina al single Giulio. Anche tra Ilaria e Massimo le cose non sembrano andare per il meglio, con la ragazza che, nel corso della scorsa puntata, ha deciso di avvicinarsi al tentatore di origini argentine Javier. Infine non bisogna dimenticare David e Cristina, con l'ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne che sarebbe rimasto piuttosto contrariato dal flirt tra la compagna e il single Sammy.