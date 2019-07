Terminate le fatiche della versione Nip di Temptation Island, ecco che la squadra di autori capitanata da Fabio Pastrello e Raffaella Mennoia è già al lavoro per la scelta del cast della versione Vip del fortunato reality, che tornerà in onda il prossimo autunno sempre su Canale 5. Sulle pagine di Dagospia sono stati svelati i nomi delle prime coppie che si metteranno in gioco quest'anno, anche se Alberto Dandolo ha fatto sapere che una di queste sarebbe già saltata: parliamo di Alex Belli e della sua nuova compagna.

Cast Temptation Island Vip, i rumors sulle nuove coppie in gara: salta Alex Belli

Nel dettaglio, infatti, Alberto Dandolo aveva rivelato che la prima coppia scelta per questa seconda edizione Vip del reality show fosse quella composta da Alex Belli e dalla sua compagna Delia.

La seconda coppia, invece, è quella formata dall'attrice Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti.

Ebbene questa mattina 30 luglio, sulle pagine di Dagospia, Dandolo ha fatto sapere che mentre la seconda coppia sarebbe confermata e quindi si metterà in gioco sull'isola delle tentazioni di Canale 5, quella formata da Alex Belli e Delia sarebbe già saltata.

La firma del contratto per questa coppia sarebbe saltata a poche ore dalla chiusura definitiva, perché secondo quanto riportato da Dagospia, a far cambiare idea agli autori sarebbe stato il vissuto della coppia, ritenuto 'meno interessante' rispetto alla nuova coppia che è stata scelta e che prenderà il loro posto.

Sempre su Dagospia, inoltre, viene detto che quest'anno gli autori punteranno maggiormente sul vissuto delle coppie piuttosto che sulla notorietà. E proprio per questo motivo che non vedremo mettersi in gioco Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez, la coppia nata quest'anno all'Isola dei famosi.

La seconda edizione di Temptation Island Vip in onda da settembre su Canale 5

In attesa di scoprire chi saranno le restanti coppie che andranno a comporre il cast di questa seconda edizione della versione Vip del reality show Mediaset, si informa che le riprese ufficiali prenderanno il via a fine agosto.

Le coppie in gara si metteranno in gioco nel villaggio delle tentazioni per tre settimane: la messa in onda del reality show, invece, è prevista a partire da fine settembre sulla rete ammiraglia del Biscione.

Per quanto riguarda, invece, il capitolo della conduzione sembrerebbe che ormai non ci siano più dubbi sulla presenza di Alessia Marcuzzi. Sarà la padrona di casa dell'Isola dei famosi a prendere in mano le redini del docu-reality sull'amore subentrando così a Simona Ventura, che ha condotto con grande successo la prima edizione in onda lo scorso anno.