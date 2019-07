Lunedì 24 giugno ha avuto inizio una nuova edizione di 'Temptation Island' che, nel corso di questi anni, si è distinta per la capacità di coinvolgere un pubblico eterogeneo. Il merito deve essere ascritto alla capacità del conduttore Filippo Bisciglia che è molto acclamato dal pubblico e sui social vanta il seguito di molti follower. Stanno circolando le prime voci riguardo alla prossima edizione della trasmissione ma sembra allontanarsi la possibilità di una riconferma del presentatore inizialmente circolata.

Inoltre martedì 2 luglio verranno resi noti i palinsesti Mediaset riguardanti la prossima stagione ma ci sono segnali positivi per il ritorno di un'altra edizione di 'Temptation Island Vip' che, nella scorsa annata, ha visto la conduzione di Simona Ventura. Non ci sono certezze sul conduttore ma per quanto riguarda l'edizione vip di Temptation Island, diventa sempre più forte il nome di Filippo Bisciglia. Questa trasmissione è prodotta dalla società fondata dalla presentatrice Maria De Filippi e intitolata "Fascino".

Tra le papabili figura il nome della presentatrice Ilary Blasi

Si tratta di un personaggio apprezzato e sui social le fan non perdono occasione per sottolineare la speranza di un suo ritorno alla conduzione di questa trasmissione. Un'indiscrezione resa nota da giornale 'Fanpage', però, ha parlato della difficoltà che Filippo Bisciglia possa prendere parte allo show. Non ci sarebbero i presupposti per sperare in questo atteso ritorno. Rimane aperta la questione riguardante il prossimo conduttore di Temptation Island Vip ed è circolato il nome di una presentatrice corrispondente a lary Blasi.

La speranza dei fan del compagno di Pamela Camassa ma le indiscrezioni complicano la possibilità

Sembra impossibile questa soluzione in quanto la moglie di Francesco Totti dovrebbe essere impegnata nella conduzione di 'Giochi senza frontiere'. A rivelare questo retroscena riguardo alla Blasi è il giornale 'Dagospia' e i fan continuano a fare il nome di Bisciglia seguito da oltre mezzo milione di fan. Queste indiscrezioni creerebbero dispiacere nell'animo dei telespettatori che considerano il conduttore un simbolo di questa trasmissione.

Ci sono buoni motivi per pensare a un rientro di Bisciglia al timone di Temptation Island Vip. Non bisogna dimenticare che Simona Ventura ha fatto ritorno in Rai dopo due anni in Mediaset. La conduttrice in questa stagione è stata impegnata nella conduzione del programma "The voice of Italy', dove ha ritrovato l'amico Morgan. Bisogna attendere un giorno per sapere quale sarà il futuro di Filippo Bisciglia all'interno dell'azienda di Cologno Monzese.