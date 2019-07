È appena terminata la sesta edizione di Temptation Island e i telespettatori sono già in fremito per sapere chi saranno i protagonisti dell'edizione Vip del reality e quando inizierà. Se la data della messa in onda è stata confermata per il 17 settembre, sulle sei coppie ci sono ancora dei dubbi. Sul settimanale "Oggi" sono apparse alcune indiscrezioni su alcune delle coppie che probabilmente prenderanno parte alla seconda edizione: stiamo parlando dell'attore Alex Belli con la fidanzata Delia Duran (lui però avrebbe smentito nelle ultime ore), e dell'attrice Natalie Caldonazzo con il compagno Andrea Ippoliti.

Sulle altre quattro coppie ancora non sono circolati nomi, ma nei giorni scorsi la pagina Instagram di Spy ha svelato quali sono le coppie che sicuramente non prenderanno parte del cast e cioè: l'isolana Soleil Sorgè e il fidanzato Jeremias Rodriguez; la sorella di Belen Cecilia Rodriguez e il fidanzato Ignazio Moser; la modella Ivana Mrazova con il fidanzato Luca Onestini; l'ex marito di Tina Cipollari Kikò Nalli e Ambra Lombardo; né l'ex gieffina Francesca De Andrè con Gennaro Lillio.

E mentre il web si concentra sempre di più nel capire chi saranno i dodici fortunati a poter mettere in gioco il loro amore in questa seconda edizione Vip, ieri sera in televisione in seconda serata - al termine della puntata speciale di Temptation Island - è stato trasmesso, per la prima volta, lo spot del programma che quest'anno sarà condotto da Alessia Marcuzzi.

Per la conduttrice è la prima volta in questo reality, dal momento che la precedente, nonché prima edizione, è stata condotta da Simona Ventura, la quale però ha deciso di lasciare Mediaset per tornare in Rai.

Con l'inizio del programma Nip di Temptation Island era partito una sorta di toto-nomi su chi sarebbe stato il conduttore che avrebbe sostituito la Ventura: se inizialmente si vociferava potesse essere Antonella Clerici (che sembrava essere stata abbandonata dalla Rai), poi si è parlato di Giulia De Lellis, dopo che quest'ultima aveva annunciato che presto sarebbe partito un progetto per lei molto importante (che poi si è rivelato essere la pubblicazione del suo primo libro). Con la messa in onda della pubblicità ufficiale del programma Vip è stata quindi ufficializzata la conduzione della Marcuzzi.

La prima edizione di Temptation Island Vip

Mentre gli spettatori del piccolo schermo aspettano l'inizio delle riprese della seconda edizione del programma prodotto da Maria De Filippi, e ancora di più la messa in onda delle sei puntate, su Instagram c'è chi è tornato a ricordare chi sono stati i protagonisti della prima edizione. Quest'ultima è andata in onda per la prima volta nel settembre del 2018, condotta da Simona Ventura, ed ha visto la partecipazione: della showgirl Valeria Marini con il fidanzato Patrick Baldassari; di due coppie formate a Uomini e Donne cioè Sossio Aruta con Ursula Bennardo, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi; dell'imprenditore Fabio Esposito con Marcella Esposito; l'ex calciatore Stefano Bettarini e la compagna Nicoletta Larini; e infine Andrea Zenga (figlio del noto calciatore italiano) e Alessandra Sgolastra.

Delle sei coppie ad oggi tre stanno ancora insieme e il 15 giugno di quest'anno Fabio e Marcella Esposito sono diventati marito e moglie.