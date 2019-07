L'ultima puntata andata in onda di Temptation Island, di lunedì scorso, ha generato un bel po’ di sgomento. Il motivo per il quale sono nate così tante polemiche riguarda soprattutto il comportamento assunto da Jessica in occasione del falò di confronto con Andrea. Come tutti i telespettatori avranno avuto modo di vedere, i due ragazzi hanno deciso di abbandonare il Reality Show in modo separato. Andrea ha richiesto, per la seconda volta, il confronto immediato a causa dei comportamenti assunti dalla sua fidanzata nel villaggio.

L'esito dell'incontro, però, è stato spiazzante anche per il ragazzo.

Ad ogni modo, dopo il confronto sia Jessica che Andrea si sono lasciati andare ad uno sfogo, pubblicato nelle ultime ore sul sito Witty Tv. In particolar modo Jessica, ha detto di non essersi affatto pentita di quanto accaduto ed ha ribadito che, d'ora in poi, deve pensare solo a sé stessa e al suo bene.

Il falò di confronto tra Jessica e Andrea spiazza tutti

Jessica e Andrea sono stati una tra le coppie più discusse di questa edizione di Temptation Island. I due ragazzi hanno generato scalpore sin dai primi giorni a causa dei comportamenti di lei.

Dal primo momento si era percepito, infatti, che la fidanzata aveva una certa intolleranza nei confronti del suo compagno. Proprio per questo motivo si è subito cimentata nella conoscenza del tentatore Alessandro: tra i due è nata un'intesa tale al punto da arrivare addirittura a lasciare il reality show insieme.

In occasione del falò di confronto con Andrea, infatti, Jessica ha palesato il fatto di aver preso una cotta per il single: il suo ormai ex ragazzo è rimasto completamente spiazzato dal suo comportamento.

Andrea, nello sfogo successivo al falò, ha detto che si aspettava di vedere la sua compagna pentita, invece, nel corso di tutto il falò non ha fatto altro che sorridere. I soli momenti in cui ha pianto lo ha fatto a causa della situazione e non certamente per lui.

Lo sfogo di Jessica ai microfoni di Witty Tv

Jessica, infatti, dopo il falò, si è lasciata andare ai microfoni della produzione ed ha continuato ad "aggravare" la sua posizione.

La ragazza ha detto di non vergognarsi minimamente di quanto accaduto, dal momento che era parecchio felice in quei momenti. In più ha aggiunto di essere pervenuta alla consapevolezza di dover pensare un po' di più a sé stessa piuttosto che agli altri. Grazie a Temptation Island è riuscita a ritrovare la tanto agognata felicità: in questo ovviamente è stato di fondamentale importanza il tentatore.

Jessica, infatti, ha detto che Alessandro la rende alquanto felice. L'intervista risale a subito dopo la puntata, pertanto, bisogna capire come stiano adesso le cose. Sul web si vocifera che la loro neonata relazione sia già volta al termine.