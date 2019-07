Lunedì 15 luglio in prima serata su Canale 5 è andata in onda la quarta puntata di Temptation Island, il Reality Show estivo condotto dall'ex gieffino Filippo Bisciglia e prodotto da Maria De Filippi. Durante la puntata c'è stato l'accesso falò di confronto tra Andrea e Jessica. I due ragazzi dopo una discussione hanno deciso di mettere un punto sulla loro storia d'amore. Ma non è tutto, perché mentre il ragazzo ha deciso di lasciare da solo il programma televisivo, la ragazza è invece uscita di scena insieme al single Alessandro Zarino.

Però secondo le ultime indiscrezioni, a distanza di un mese dalla registrazione di quella scelta, la loro storia d'amore sembrerebbe già essere finita.

Questo almeno quanto sostenuto da un fan sul suo profilo Twitter: "Ragazzi ho saputo che Alessandro sarà uno dei nuovi tronisti della prossima stagione di Uomini e Donne. Quindi presumo sia finita male con Jessica". Inoltre, questo commento ha ricevuto il like proprio della ragazza e quindi tutto ciò lascerebbe intendere che tra i due sia già finito il flirt iniziato in Sardegna.

Sempre secondo le ultime indiscrezioni, Alessandro continua ancora a seguire la ragazza su Instagram, però lei non ricambia. Ovviamente, al momento non c'è nessuna conferma ufficiale perché tutti i concorrenti del reality show estivo di Mediaset non possono lasciare dichiarazioni fino alla fine della messa in onda delle puntate. Dunque, non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire come sono davvero andate le cose tra i due.

Indiscrezioni anche su David e Cristina

Oltre a quelle su Jessica ed Alessandro, altre indiscrezioni trapelano dalla rete e riguardano David e Cristina. Nonostante i due abbiano lasciato il programma televisivo insieme, le cose non sarebbero poi proseguite bene tra i due. A svelare la notizia sarebbe stato sempre un utente su Twitter che conoscerebbe molto bene David perché abiterebbe a pochi passi da casa sua.

Secondo questa persona, l'ex protagonista di Uomini e Donne sarebbe tornato single e sarebbe disperato per essere stato lasciato da Cristina. Quest'ultima avrebbe fatto le valigie e abbandonato in maniera definitiva la casa in cui i due convivevano.

La donna aveva avuto i suoi dubbi durante il falò di confronto e già lì era in procinto di uscire da sola dal reality, però a fugare ulteriormente i suoi dubbi ci aveva pensato David con una frase d'amore: "Ti amo e voglio continuare la mia storia con te perché ho il desiderio di costruire una famiglia con te.

Poi, il resto lo supereremo insieme".

Evidentemente queste belle parole non sono bastate a far resistere la loro storia d'amore che è durata poco, una volta usciti da Temptation Island.