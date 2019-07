In attesa della messa in onda della sesta e conclusiva puntata di Temptation Island 2019, Maria De Filippi, co-autrice e produttrice del reality condotto da Filippo Bisciglia, ha svelato in un'intervista rilasciata al Corriere della sera, i segreti del successo del format che, anche in questa estate 2019, ha catturato l'attenzione dei telespettatori, con una media di ascolti vicina ai 4 milioni di spettatori a puntata.

Secondo le sue parole, dall'adolescente alla persona più matura, si immedesima nelle vicende delle varie coppie, in quanto liti e tradimenti fanno o hanno fatto parte della vita di ognuno di noi.

Maria De Filippi svela il segreto del successo di Temptation Island

Intervistata dal Corriere della sera, la De Filippi ha voluto spiegare le ragioni secondo cui il format trasmesso da canale 5 in questo mese di luglio, abbia riscosso così tanto successo in termini di ascolto.

Secondo la produttrice del reality infatti, ciò che appassiona il pubblico da casa sono le dinamiche delle varie coppie in gioco in cui tutti, in qualche modo si identificano. Liti e tradimenti infatti, secondo le sue parole, riguardano un po' tutti, dal ragazzo di 14 anni alla persona più matura e ciò, fa sì che il programma, susciti così tanto interesse nel telespettatore. Un format giunto alla settima edizione e che ogni anno riscuote sempre più il consenso del pubblico, pronto a scoprire come finiranno i falò di confronto finali.

Temptation Island, questa sera l'ultima puntata con tre falò finali

Questa sera su canale 5 in prima serata, andrà in onda l'ultima puntata della settima edizione di Temptation Island, dove i fan potranno assistere agli ultimi tre falò di confronto. Ilaria e Massimo, Sabrina e Nicola e Katia e Vittorio, si ritroveranno dopo 21 giorni di lontananza in un faccia a faccia che si preannuncia infuocato e il cui esito non sembra essere così scontato, così come rivelano alcune indiscrezioni.

Si preannuncia l'ennesimo boom di ascolti per quest'ultimo appuntamento, dopo aver superato nella scorsa puntata il 23% di share. Domani, martedì 30 luglio, sempre in prima serata su canale 5, verrà invece trasmessa una puntata speciale, dove le sei coppie protagoniste di questa avventura, racconteranno cosa è successo nello loro vite, a distanza di un mese dal termine delle registrazioni. Per scoprire ulteriori novità quindi, non resta che sintonizzarsi questa sera a partire dalle 21,25 su canale 5, per seguire l'avvincente sesta puntata con gli ultimi falò delle tre coppie rimaste ed in attesa di conoscere ulteriori sviluppi su tutti i protagonisti svelate nello speciale di martedì 30 luglio.