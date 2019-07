In attesa della messa in onda della puntata speciale di Temptation Island prevista per questa sera in prima serata su Canale 5, gli addetti ai lavori si godono l'ennesimo successo in termini di ascolti che ha visto la puntata di ieri guadagnarsi la leadership della prima serata del lunedì con una media di 3.875.000 spettatori e uno share del 24,7%. I telespettatori si sono appassionati alle vicende delle coppie di fidanzati che, nella puntata di ieri hanno affrontato il falò finale, con esito negativo per tutte e tre le coppie rimaste in gioco.

Per tutti i fan del reality condotto da Filippo Bisciglia è in programma una sorpresa, che vedrà questa sera, la messa in onda di uno speciale dedicato alle coppie protagoniste e che svelerà cosa è successo tra loro a distanza di un mese dal termine delle registrazioni. Stando alle indiscrezioni, si aspettano ancora molti colpi di scena, con alcune coppie che sembra non abbiano confermato le scelte fatte al falò.

Speciale di Temptation questa sera su Canale 5: chi avrà confermato le scelte fatte al falò?

In prima serata su Canale 5, andrà in onda uno speciale dedicato alle sei coppie protagoniste di questa settima edizione di Temptation Island e dove verrà svelato cosa è successo tra loro dopo le scelte fatte al falò, a distanza di trenta giorni dal termine del reality. Quasi tutte le coppie si sono dette addio durante il confronto finale, ad eccezione di Cristina e David i quali, a sorpresa, hanno lasciato insieme il programma.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Temptation Island

Stando ai rumors circolanti in rete, sembra però che tra i due le cose non siano andate per il meglio, dato che si parla di un addio anche per loro una volta tornati a casa. Un ripensamento che potrebbe interessare anche altre coppie, come verrà svelato nella puntata speciale in programma oggi 30 luglio.

Speciale Temptation un mese dopo: Sabrina e Nicola potrebbero essere tornati insieme

Sabrina e Nicola ad esempio, sembra siano stati avvistati insieme durante una vacanza in Francia solo qualche mese fa, come testimoniato da alcune immagini pubblicate e che li ritraggono uno accanto all'altra.

Anche se i bene informati parlano di un atteggiamento distaccato tra i due, le foto potrebbero testimoniare il fatto che, dopo l'addio al falò, i due siano tornati sui loro passi, decidendo di dare un'altra possibilità al loro rapporto. Potrebbe quindi esserci stato un nulla di fatto tra Nicola e la single Maddalena, con cui il giovane sembrava pronto a ricominciare al di fuori del villaggio sardo.

Stessa cosa anche per Ilaria e Massimo che, dopo l'addio al falò, pare siano stati avvistati insieme. Nulla di certo, almeno sino ad ora, visto che i diretti interessati continuano a mantenere il silenzio sui social, così come da accordi presi con la produzione, in attesa della messa in onda della puntata speciale di oggi 30 luglio.